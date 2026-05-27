Alberto Cercós García 27 MAY 2026 - 10:53h.

Gonzalo Serrano no duda en mostrar su dura opinión sobre la nueva apuesta de Ferrari

Gonzalo Serrano descubre el Audi A6 TDI, una berlina exclusiva que supera los 80.000 euros

Compartir







El Ferrari Luce supone uno de los mayores puntos de inflexión en la historia reciente de la marca de Maranello. Concebido como un gran turismo eléctrico de cuatro puertas y cinco plazas, el modelo abandona las proporciones clásicas de los deportivos Ferrari para apostar por una silueta más aerodinámica y funcional. El Luce estrena una plataforma específica para vehículos eléctricos y combina un diseño minimalista con soluciones aerodinámicas muy trabajadas. En el habitáculo destaca la mezcla entre mandos físicos mecanizados en aluminio reciclado y superficies digitales OLED, una filosofía que busca mantener la experiencia emocional y táctil característica de Ferrari incluso en la era eléctrica.

A nivel técnico, el Luce apunta directamente a la élite de los hiperdeportivos eléctricos. Equipa cuatro motores eléctricos independientes que desarrollan en conjunto más de 1.000 CV, permitiéndole acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y superar los 310 km/h de velocidad punta. La batería, de 122 kWh, promete una autonomía cercana a los 530 kilómetros en ciclo WLTP y admite cargas ultrarrápidas de hasta 350 kW. Pero más allá de sus cifras, el Luce representa la estrategia de Ferrari para electrificarse sin renunciar a la exclusividad, las prestaciones extremas y la identidad emocional de la firma italiana. Además, el nuevo vehículo, diseñado junto a Jony Ive, exresponsable de diseño de Apple, llegará al mercado con un precio de salida de 550.000 euros.

PUEDE INTERESARTE Honda ya tiene el plan para rescatar a Fernando Alonso y Aston Martin y le pone fecha

La dura opinión de Gonzalo Serrano

Pero el Ferrari Luce ya tiene diferentes adversarios. Y es que su diseño está creando que gente como Flavio Briatore o Gonzalo Serrano alcen la voz. Entre mofas y críticas, el Luce está en el foco del huracán. Mientras que Briatore dice sin tapujos que "los chinos no lo copiarán", Serrano no duda en ser aún más contundente.

PUEDE INTERESARTE Max Verstappen amenaza con marcharse de la F1 si el reglamento no cambia

El periodista de Mediaset y presentador de 'Más Que Coches', transmite en su cuenta de 'X' su primera impresión. "Es la confirmación de la podredumbre en la que está inmersa Ferrari. Es feo de narices. Qué espanto. Si quien yo se, levantase la cabeza, terminaban todos los que han estado involucrados en esta aberración en el paro", dice Serrano.