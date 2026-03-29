Gonzalo Serrano descubre el Audi A6 TDI, una berlina exclusiva que supera los 80.000 euros

Alberto Cercós García 29 MAR 2026 - 15:39h.

Gonzalo Serrano exprime en 'Más Que Coches' las características del Audi A6 TDI, una berlina elegante y exclusiva

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El Audi A6 TDI aparece en el mercado español de manera antinatural, al menos eso deja entrever Gonzalo Serrano en el último programa de 'Más Que Coches'. Con una apariencia muy elegante y que el periodista describa como "exclusiva", Audi apuesta por una berlina diésel.

Estéticamente claramente se ve que se trata de una berlina, con una líneas muy concretas que dan protagonismo a los cuatro aros característicos de Audi. Importante: los grupos óptimos son cada vez más pequeños. Se trata de un modelo 'full black', algo que eleva dicha elegancia a niveles muy altos. Serrano destaca una berlina con un toque "picante y deportivo, pero con ese punto elegante propio de este tipo de vehículos".

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Gonzalo Serrano, al volante del A6

Por dentro la historia es superlativa. El salpicadero es muy similar a otros modelos de la marca, con hasta tres pantallas. Levas tras el volante, buenas terminaciones; no hay muchos botones físicos, sin palanca de cambios y sin mandos en el volante. Los asientos son de buena calidad, de cuero sintético y deportivo, e importante: un equipamiento a la altura de las expectativas, con hasta siete firmas de luz. Destaca el techo panorámico y una unidad de sonido que puede estar ubicada hasta en el apoyacabezas.

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A nivel de prestaciones técnicas, el Audi A6 es una bestia. Tiene dos motores diésel y uno eléctrico, lo que le da una potencia total de 204 caballos. En estos ámbitos, cabe destacar su velocidad punta de hasta 243 kilómetros por hora y su paso de 0 a 100 en 6'9 segundos. Tiene un consumo medio de unos 5 litros y un depósito de 60. Como vehículo elegante y exclusivo de Audi, el A6 tiene un precio acorde a ello: sus más de 80.500 euros le hacen ser un coche al alcance de pocos bolsillos.