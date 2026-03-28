Gonzalo Serrano prueba una de las mayores apuestas de Renault para este 2026: el nuevo Clio

Alberto Cercós García 28 MAR 2026 - 14:12h.

Gonzalo Serrano se pone al volante del nuevo Renault Clio y desgrana todos los detalles en 'Más Que Coches'

Recuerda que puedes ver el episodio completo en Mediaset Infinity

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Se trata de una de las apuestas más importantes de Renault para este 2026. La marca francesa vuelve a la carga con la sexta generación del Clio, y Gonzalo Serrano se ha puesto al volante de este nuevo modelo en el último programa de 'Más Que Coches'. El Clio hace acto de presencia otra vez en el mercado español con un lavado de cara casi total. Con un diseño muy agresivo, un enfoque híbrido eficiente y con una mayor tecnología en el interior del habitáculo. En este en concreto, Serrano enseña las prestaciones y todos los detalles del Full Hybrid. "Un automóvil que mantiene vivo el espíritu que ha caracterizado siempre este coche, un espíritu marcado por un toque deportivo y una silueta muy elegante", cuenta Serrano antes de entrar en materia.

Estéticamente, el nuevo Clio tiene muchos puntos donde detenerse y analizar. El periodista desgrana en 'MQC' todos ellos, desde las soluciones que se han adaptado para que el modelo de un paso adelante hasta los detalles más escondidos que trae el exterior del coche. Los grupos ópticos tienen un concepto nuevo, muy aerodinámico; y en el morro destacan los pequeños rombos en la parrilla que crean un efecto bastante interesante. Otro punto llamativo está en las puertas. Es de cinco, pero con diseños de apertura diferentes: las de delante usan el formato tradicional y las de atrás se abren por arriba, como el famoso Honda Civic.

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El nuevo Renault Clio, por dentro y en carretera

Por dentro la historia es radicalmente diferente a lo conocido hasta la fecha en un Clio. "Es un mundo completamente diferente; Renault ha adaptado el coche a las peticiones y a los gustos de los usuarios manteniendo algunos elementos clave", confiesa Serrano. En general se trata de un vehículo cómodo y amplio, con buenas terminaciones y con una calidad de asientos con un toque deportivo. "Lo cierto es que Renault ha tirado la casa por la ventana con uno de sus modelos estrella", añade el periodista.

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Lo último que le queda a Serrano es ponerlo en marcha y detallar todas sus características técnicas. Del nuevo Renault Clio de sexta generación y Full Hybrid, lo más importante es tener en cuenta su potencia de 160CV. Entre otros puntos, llama la atención su velocidad punta de 180 kilómetros por hora y su paso de 0 a 100 en 8'3 segundos. Las sensaciones de Serrano al volante son muy satisfactorias y agradables; y todo, por un competitivo precio: 27.600 euros.