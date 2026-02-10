Presentado el interior y la interfaz de su primer deportivo 100 % eléctrico

Diseño, artesanía y tecnología convergen para redefinir la experiencia de conducción diseñada por el creador del iPhon

Ferrari ha abierto un nuevo capítulo de su historia con la presentación del interior y la interfaz del Ferrari Luce, el modelo que marca el debut definitivo de la marca en la electrificación. Más que un vehículo, Luce es una declaración de principios. Su nombre, que en italiano significa luz, simboliza claridad, energía silenciosa y una visión de futuro en la que la tecnología es un medio al servicio de la emoción, no un fin en sí mismo.

El evento tuvo lugar en San Francisco (EE. UU.), ciudad referente mundial en diseño e innovación digital, y contó con la colaboración de LoveFrom, el colectivo creativo fundado en 2019 por Sir Jony Ive, el legendario exdiseñador de Apple (diseñador del iPhon, entre otros modelos de la marca de la manzana), junto con su amigo y renombrado diseñador Marc Newson. Desde hace cinco años, LoveFrom trabaja estrechamente con Ferrari en todas las dimensiones del proyecto, aportando una mirada holística que conecta ingeniería, interacción y cultura contemporánea.

El interior del Ferrari Luce se concibe como un espacio limpio y sereno, donde cada elemento existe por una razón clara. Las formas se han simplificado para favorecer la concentración, transmitiendo calma y amplitud sin perder intensidad emocional. Hardware y software se han desarrollado de manera conjunta, logrando que la arquitectura física y el comportamiento de la interfaz funcionen como un todo coherente.

Inspirado en los deportivos clásicos y en la Fórmula 1

Frente a la tendencia dominante en los coches eléctricos, Ferrari apuesta por la tactilidad. Botones mecánicos, palancas e interruptores de precisión conviven con pantallas digitales multifuncionales, creando una interacción intuitiva y gratificante. Esta filosofía, inspirada en los deportivos clásicos y en la Fórmula 1, reduce la carga cognitiva del conductor y permite comprender la información de un solo vistazo.

El volante es un ejemplo perfecto de este enfoque. De tres radios y silueta depurada, rinde homenaje al icónico volante Nardi de los años cincuenta, reinterpretado con un lenguaje contemporáneo. Fabricado en aluminio 100 % reciclado y compuesto por diecinueve piezas mecanizadas mediante Control Numérico por Computadora (CNC, por sus siglas en inglés), es cuatrocientos gramos más ligeros que un volante Ferrari convencional. Sus controles analógicos, afinados tras numerosas pruebas con pilotos, ofrecen una respuesta mecánica y acústica cuidadosamente estudiada.

El ritual de arranque también se transforma en una experiencia teatral. La llave, fabricada en vidrio Corning Fusion5, integra una pantalla E Ink inédita en la industria del automóvil. Al insertarla en su base, una secuencia luminosa sincronizada marca el paso de la quietud al movimiento, reforzando el vínculo emocional entre conductor y máquina.

Las tres pantallas del Luce han sido diseñadas para maximizar claridad y legibilidad. El cuadro de instrumentos, una primicia en Ferrari, se desplaza solidario con el volante e integra dos pantallas OLED superpuestas que crean una profundidad visual única. El panel central, montado sobre una articulación esférica, puede orientarse hacia conductor o pasajero, compartiendo la experiencia de forma natural.

Los materiales refuerzan la sensación de autenticidad. El aluminio anodizado, reciclado y mecanizado a partir de lingotes sólidos, convive con el vidrio Corning Fusion5, resistente y preciso. El resultado es un interior atemporal, donde tradición e innovación se equilibran. Ferrari Luce no solo inaugura una nueva era eléctrica: redefine cómo se siente un Ferrari del futuro.

La tercera y última fase del lanzamiento, centrada en la presentación del exterior, tendrá lugar en Italia en mayo de 2026.