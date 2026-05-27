Redacción ElDesmarque Madrid, 27 MAY 2026 - 10:07h.

El director de equipo de Alpine se ha reído del nuevo Ferrari eléctrico

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Ferrari ha dado el paso definitivo hacia la electrificación. La histórica marca italiana ha presentado oficialmente el Ferrari Luce, el primer modelo 100% eléctrico de su historia, un coche que rompe por completo con la tradición de Maranello y que ya ha provocado un terremoto en el mundo del motor. El nuevo vehículo, diseñado junto a Jony Ive, exresponsable de diseño de Apple, llegará al mercado con un precio de salida de 550.000 euros y con unas prestaciones de superdeportivo.

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Eso sí, este anuncio no ha sido bien recibido por los más puristas. Luca Montezemolo, expresidente de Ferrari, fue preguntado por el nuevo coche de la marca italiana y el empresario ha sido muy crítico. "Espero que al menos quiten el 'Cavallino' de esa máquina", confesó. A esa ola de críticas se ha sumado Flavio Briatore, actual director deportivo del equipo Alpine de Fórmula 1 y viejo conocido de Fernando Alonso. El de Verzuolo lo ha hecho a través de un vídeo mofándose de los de Maranello.

El primer Ferrari 100% eléctrico valdrá 550.000 euros

El Ferrari Luce supone un cambio radical para la firma del Cavallino Rampante ya que se trata del primer modelo 100% eléctrico de la marca italiana. Tendrá cinco plazas y cuatro puertas, algo poco habitual en la marca y estará equipado con cuatro motores eléctricos y más de 1.000 caballos de potencia. Ferrari promete una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y una velocidad punta superior a los 310 km/h. Pese a estas prestaciones, el anuncio de este coche ha sido muy criticado en el mundo del motor y uno de los comentarios más virales ha sido el de Flavio Briatore.

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Flavio Briatore se ha mofado del nuevo coche de Ferrari

El director de equipo de Alpine se ha sumado a la ola de críticas del nuevo Ferrari 100% eléctrico y lo ha hecho con un vídeo mofándose de los italianos. "Todos me preguntan si he visto el Ferrari Luce. Tiene una gran ventaja, en mi opinión... los chinos no lo copiarán. Para el resto, no tengo nada que decir", dijo Briatore. El de Verzuolo, al igual que muchos otros, no está contento con el nuevo vehículo de los de Maranello y ha querido opinar sobre ello en un tono humorístico.