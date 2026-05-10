Coches y Motos 10 MAY 2026 - 08:01h.

300 CV de potencia y hasta 280 km/h que algunos han llegado a comprar por 70 millones de dólares

El primer Ferrari eléctrico ya es una realidad y costará 500.000 euros

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El Ferrari 250 GTO es mucho más que un coche clásico. Para muchos aficionados representa el máximo icono del automóvil. Una mezcla perfecta de belleza, competición y exclusividad que lo ha convertido en uno de los modelos más deseados del mundo.

Su historia comenzó a principios de los años 60. Ferrari necesitaba un coche capaz de dominar la categoría GT de competición. Y el resultado fue espectacular. Un deportivo creado para correr. Pero también para enamorar visualmente desde el primer momento.

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A día de hoy, este Ferrari sigue siendo uno de los coches más emblemáticos

Parte de su leyenda nace precisamente de su exclusividad. Solo se fabricaron 36 unidades. Y ni siquiera tener dinero garantizaba acceder a uno. El propio Enzo Ferrari decidía personalmente quién podía comprarlo. Algo impensable hoy.

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Además, el 250 GTO se convirtió rápidamente en una referencia en competición. Ganó carreras míticas como Le Mans, Nürburgring o la Targa Florio. Todo gracias a una combinación casi perfecta de potencia, ligereza y aerodinámica.

Bajo el capó escondía el legendario motor V12 Colombo de 3.0 litros. Una mecánica atmosférica capaz de desarrollar 300 CV. Una cifra impresionante para 1962. Con seis carburadores Weber y sonido absolutamente inconfundible.

Gracias a ello podía acercarse a los 280 km/h. Velocidades reservadas entonces a coches de competición muy exclusivos. Además, el sistema de cárter seco permitía bajar el centro de gravedad y mejorar el comportamiento dinámico.

Pero el Ferrari 250 GTO no destacaba solo por prestaciones. También por diseño. Sus líneas fluidas, el largo capó y la zaga integrada lo convirtieron en una obra de arte sobre ruedas. Un coche donde la aerodinámica y la estética trabajaban juntas.

El desarrollo aerodinámico fue responsabilidad de Giotto Bizzarrini, que buscó mejorar estabilidad y eficiencia a alta velocidad. El resultado: una silueta que sigue siendo considerada una de las más bonitas jamás creadas.

Su valor ha llegado a alcanzar los 70 millones de dólares

Con el paso del tiempo, su valor no ha dejado de crecer. En 1962 costaba alrededor de 18.000 dólares. Una cifra elevada para la época. Pero hoy algunas unidades han superado los 70 millones de dólares en ventas privadas.

Eso lo convierte en mucho más que un coche clásico. Es también una pieza de inversión. Un símbolo de estatus. Y uno de los automóviles más importantes jamás construidos. Décadas después, el Ferrari 250 GTO sigue representando la esencia más pura del automóvil clásico.