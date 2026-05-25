El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

Coches y Motos 25 MAY 2026 - 10:13h.

313 CV de potencia, 2,2 litros cada 100 km y más de 110 km de autonomía eléctrica

Mercedes se adelanta al futuro con el nuevo GLB

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El Mercedes CLE es un coupé con mucha presencia. Un modelo que evoca el espíritu de los grandes turismos clásicos de la marca alemana. Lo hace además con una imagen muy sofisticada. Sus proporciones son elegantes. Y muchos lo consideran uno de los Mercedes más bonitos de los últimos años.

El CLE mezcla deportividad y refinamiento de una forma muy especial. El frontal es agresivo, pero elegante. La silueta resulta larguísima y muy fluida. Mercedes también ha trabajado mucho los detalles cromados y la caída del techo. El resultado es un coupé que transmite lujo incluso parado.

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Deportividad, elegancia y mucha tecnología

Sus dimensiones refuerzan esa sensación. El CLE mide 4.850 mm de largo, 1.861 mm de ancho y tiene una batalla de 2.865 mm. Además, ofrece un maletero de 420 litros, una cifra bastante buena para un coche de este tipo. El interior también destaca por calidad, confort y muchísima tecnología.

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Un Mercedes que en su generación actual ha estrenado una suerte de versión híbrida enchufable. En este caso el maletero se reduce a 290 litros. Y en el apartado mecánico, el CLE 300 e Coupé combina un motor gasolina 2.0 de 204 CV y 320 Nm con otro eléctrico de 129 CV y 440 Nm. En total entrega 313 CV y 550 Nm de par máximo. Su precio arranca desde 71.636 euros.

Prestaciones y equipamiento para el CLE 300 e Coupé

Las prestaciones también impresionan. El CLE 300 e acelera de 0 a 100 km/h en 6,3 segundos y alcanza 236 km/h. Además, homologa un consumo combinado de solo 2,2 litros cada 100 kilómetros. Mercedes anuncia hasta 113 kilómetros de autonomía eléctrica WLTP, una cifra excelente para un híbrido enchufable de este tamaño. Obtiene la etiqueta CERO de la DGT.

El equipamiento está orientado al lujo. Mercedes incluye llantas AMG de 19 pulgadas, techo panorámico y tapicería en símil de cuero ARTICO y microfibra MICROCUT. También añade asientos eléctricos con memoria, iluminación ambiental y el sistema multimedia MBUX con navegación avanzada y conectividad 5G.

La seguridad y la tecnología también juegan un papel importante. El CLE incorpora asistentes de aparcamiento, cámara trasera, detector activo de cambio de carril y sistema PRE-SAFE®. Mercedes tampoco se olvida del confort. Hay climatizador automático, carga inalámbrica y faros LED High Performance.