El nuevo Mercedes Clase CLE es el modelo más atractivo del catálogo y capta todas las miradas

Coches y Motos 11 ABR 2026 - 18:08h.

El CLE sigue siendo uno de los Mercedes mejor valorados y más atractivos

Mercedes acaba con el problema del GLA

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El Mercedes Clase CLE irrumpe en la gama del fabricante alemán como una de las propuestas más atractivas y coherentes de su catálogo actual, combinando el legado de los coupés clásicos con una interpretación moderna marcada por el diseño y la tecnología. Este modelo no solo sustituye a los anteriores Clase C Coupé y Clase E Coupé, sino que redefine su enfoque bajo una única carrocería que destaca por su presencia y proporciones.

Desde el primer momento, su diseño exterior deja clara la intención de posicionarse como un referente estético dentro de la marca. La carrocería presenta una silueta estilizada, con una línea de techo descendente que fluye de forma natural hacia la zaga. Llama especialmente la atención el equilibrio entre deportividad y elegancia, con superficies limpias y una parrilla frontal de gran protagonismo que refuerza su carácter.

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Los detalles también juegan un papel fundamental en su atractivo visual. Los grupos ópticos afilados, las llantas de diseño cuidado y una trasera bien resuelta contribuyen a una imagen sofisticada que encaja con la identidad más reciente de Mercedes. Todo ello se traduce en un modelo que, sin recurrir a excesos, consigue captar miradas por su propia presencia.

En el interior, el Clase CLE mantiene el nivel esperado en términos de calidad y tecnología. El habitáculo apuesta por una digitalización avanzada, con pantallas de gran formato y un sistema de infoentretenimiento plenamente integrado. Los materiales y acabados refuerzan la sensación de estar ante un producto premium, con una disposición pensada para combinar confort y funcionalidad.

Electrificación ligera y equilibrio dinámico

La oferta mecánica del Mercedes Clase CLE se articula, en su mayoría, en torno a motorizaciones con tecnología híbrida ligera, una solución que permite mejorar la eficiencia sin alterar el carácter del vehículo. Este sistema contribuye a reducir consumos y emisiones, además de aportar una respuesta más suave en determinadas fases de conducción. Eso sí, también la marca lo ofrece con un motor PHEV de más de 300 CV, una opción perfecta para los que buscan lo mejor de los EV y lo mejor de los motores de combustión.

Por otro lado, el comportamiento dinámico ha sido cuidadosamente trabajado para ofrecer un equilibrio entre confort y precisión. La suspensión y el ajuste del chasis buscan filtrar irregularidades sin renunciar a una conducción estable, especialmente en trayectos largos donde el refinamiento cobra mayor importancia.

Cabe destacar que este modelo no solo cumple una función de reemplazo dentro de la gama, sino que también introduce una nueva forma de entender el coupé en Mercedes. Su planteamiento responde a las exigencias actuales del mercado, donde el diseño, la eficiencia y la tecnología se combinan para ofrecer un producto más completo.

Por todo ello, el Clase CLE se consolida como una pieza clave dentro de la estrategia de la marca, orientada a mantener el atractivo emocional de sus modelos sin dejar de lado los avances en electrificación y conectividad que definen la nueva etapa del sector.