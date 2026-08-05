Llega con descuentos comerciales y una propuesta urbana adaptada a cualquier personalidad

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El Renault Twingo E-Tech eléctrico quiere convertirse en una de las puertas de entrada más asequibles a la movilidad eléctrica en España. La marca francesa anuncia un precio desde 13.415 euros, una cifra especialmente competitiva que se alcanza gracias a la combinación de las promociones comerciales de Renault y las ayudas del Plan Auto+, el programa estatal que impulsa la compra de vehículos electrificados.

Este precio sitúa al urbano eléctrico entre las alternativas más accesibles del mercado para quienes buscan un coche de cero emisiones destinado principalmente a desplazamientos diarios. Además, Renault facilita el acceso a estas ayudas mediante su red comercial y sus soluciones de financiación, reduciendo el desembolso inicial para el comprador.

Más allá del precio, la firma francesa ha querido presentar el Twingo E-Tech eléctrico con una campaña diferente. En lugar de centrarse únicamente en sus prestaciones, relaciona cada color de la carrocería con un tipo de personalidad, defendiendo que elegir un coche también es una forma de expresar el estilo de vida y la manera de disfrutar de la ciudad.

La propuesta gira en torno a cuatro colores -Amarillo Mango, Verde, Rojo y Blanco Glacial-, cada uno asociado a un perfil de conductor y a unas cualidades concretas del vehículo, desde la agilidad hasta la tecnología o el aprovechamiento del espacio.

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Cuatro colores para cuatro formas de vivir la ciudad

El Amarillo Mango representa a los conductores optimistas que disfrutan de cada trayecto. Para ellos, Renault destaca las dimensiones compactas del Twingo E-Tech eléctrico, con solo 3,79 metros de longitud y un diámetro de giro de 9,87 metros, características que facilitan las maniobras y el aparcamiento en calles estrechas o con mucho tráfico.

El color Verde simboliza a quienes priorizan la funcionalidad. A pesar de su tamaño exterior, el modelo ofrece un habitáculo sorprendentemente amplio, cinco puertas y un maletero con hasta 360 litros de capacidad, pensado para responder a las necesidades del día a día.

El Rojo está dirigido a quienes mantienen una agenda intensa y necesitan un coche preparado para acompañar su ritmo. El urbano eléctrico incorpora un motor de 80 CV, homologa hasta 263 kilómetros de autonomía urbana y registra un consumo desde 12,2 kWh por cada 100 kilómetros, cifras suficientes para cubrir la mayoría de los desplazamientos cotidianos.

Por último, el Blanco Glacial pone el acento en la conectividad. El modelo incorpora una pantalla multimedia de 10 pulgadas, cuadro digital de 7 pulgadas, sistema openR link con Google integrado, acceso a más de cien aplicaciones y hasta 24 asistentes avanzados a la conducción.

Precio reducido y 15 días con motor térmico

El atractivo precio de 13.415 euros se explica por la aplicación del Plan Auto+, el programa de ayudas del Gobierno para fomentar la compra de vehículos electrificados en España, unido a las campañas promocionales de Renault. Este plan sustituye al anterior MOVES y permite reducir de forma significativa el coste de adquisición, favoreciendo el acceso a la movilidad eléctrica.

La oferta se completa con Switch Drive, un servicio desarrollado junto a Mobilize Financial Services y Caser Grupo Helvetia que permite disponer de un vehículo con motor térmico hasta quince días al año para viajes largos o necesidades puntuales. También incluye asistencia específica para vehículos eléctricos, información sobre puntos de recarga y planificación de rutas.