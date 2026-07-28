Dacia se queda sin el eléctrico más barato, 11.800 euros, que puedes comprar en España: mejor y más bonito

Coches y Motos 28 JUL 2026 - 09:15h.

El coche eléctrico más económico que puedes comprar en España es de Citroën

Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia

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El Dacia Spring ha sido la puerta de entrada al coche eléctrico. Su precio era su argumento. Sin embargo, acaba de aparecer hace unos pocos meses un rival capaz de cambiar las reglas. Es más grande. También más potente. Y, para muchos, resulta más atractivo. Se trata del Citroën ë-C3.

La diferencia se nota. El Spring parte de 15.294 euros financiados, con las ayudas incluidas. Al contado sube hasta 16.245 euros. El Citroën, en cambio, se anuncia desde 11.700 euros al contado o financiados. La financiación exige revisar las condiciones. Contempla una entrada de 2.140,55 euros, 34 cuotas de 89 euros, un pago de 4.514,03 euros en el mes 12 y una última cuota elevada.

Cuesta menos de 12.000 euros, una cifra propia de un urbano de gasolina usado.

Además, el ë-C3 transmite una sensación de coche más completo. Mide 4,01 metros de largo y ofrece una batalla de 2,54 metros. No es enorme. Pero aprovecha el espacio. Su maletero alcanza los 328 litros, una capacidad convincente para hacer la compra, viajar en pareja o afrontar el uso familiar diario.

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También destaca por una imagen moderna y con personalidad. La nueva firma luminosa refuerza el frontal. Los pasos de rueda negros aportan carácter. Y las llantas de 16 pulgadas completan un conjunto robusto. Citroën añade otro argumento: la suspensión Advanced Comfort, pensada para suavizar baches y mejorar los trayectos urbanos.

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Así es el eléctrico más barato que puedes comprar en España

La mecánica tampoco parece de compromiso. Su motor eléctrico desarrolla 113 CV y mueve las ruedas delanteras. Se alimenta mediante una batería LFP de 44 kWh. Homologa 322 kilómetros de autonomía WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos y alcanza 135 km/h. Prestaciones suficientes para ciudad y carretera.

El acabado YOU incluye aire acondicionado, sensores traseros de aparcamiento y retrovisores eléctricos. También suma iluminación automática, elevalunas delanteros, instrumentación Head-up Display y Smartphone Station. Y no faltan varios airbags ni el Pack Safety.