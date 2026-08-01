El eléctrico de Ford, uno de los más bonitos, ahora es también una oportunidad

Coches y Motos 01 AGO 2026 - 01:25h.

Una de las opciones más inteligentes del momento para los urbanitas que quieren circular con estilo

Ford, ahora, reconoce el error con el Focus

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Ford convirtió el Puma en eléctrico sin borrar aquello que lo hacía reconocible. El Puma Gen-E mantiene una silueta deportiva, un frontal limpio y unas proporciones que encajan en ciudad. Es uno de los eléctricos más atractivos de la marca. Ahora, gracias a su promoción, puede considerarse una oportunidad.

Su precio parte de 27.811 euros al contado o 27.311 euros financiados. La diferencia es pequeña, pero la segunda permite repartir el pago. Ford añade cinco años de mantenimiento gratuito, un elemento que reduce los gastos posteriores y aporta tranquilidad durante buena parte de la propiedad.

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Todo lo bueno del Ford Puma, pero en eléctrico

La financiación exige una entrada de 7.475 euros y plantea 48 cuotas de 125 euros. En el mes 12 aparece un pago de 4.500 euros. Al finalizar queda una cuota de 14.394 euros. Conviene sumar los importes antes de decidir, porque la mensualidad no representa el coste completo.

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El Volkswagen ID.3, el Fiat 600e y el Opel Mokka-e son sus rivales. El Ford responde con una imagen más dinámica y un formato cercano al de un crossover. Ofrece un interior tecnológico. No pretende ser el eléctrico con mayor autonomía, sino una alternativa equilibrada, manejable y práctica para cada día.

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Así es el Puma Gen-E más económico

Su motor eléctrico desarrolla 168 CV y 290 Nm. Utiliza tracción delantera y una batería de 43 kWh. Homologa 376 kilómetros de autonomía WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en ocho segundos y alcanza 160 km/h. La etiqueta CERO permite acceder sin restricciones a zonas urbanas de bajas emisiones.

El acabado Base incluye llantas de 17 pulgadas, faros LED y cámara. Dentro aparecen un cuadro digital de 12,8 pulgadas y el sistema SYNC 4 con pantalla de 12 pulgadas. Añade navegador, conexión inalámbrica, cargador para el teléfono, asientos deportivos, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales.

El acabado Premium refuerza la imagen y el confort. Suma llantas de 18 pulgadas, faros Matrix LED y retrovisores plegables eléctricamente. Incorpora sonido B&O, tapicería Sensico y Neo Suede y acceso sin llave. El portón eléctrico con función manos libres completa un Puma Gen-E más sofisticado, aunque más caro.