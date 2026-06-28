Ford tiene un SUV amplio y cómodo para hacer viajes largos en familia

Coches y Motos 28 JUN 2026 - 03:12h.

Ford se carga el Focus

El Kuga no es el más vendido de su categoría, pero sí una de las mejores opciones

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El Ford Kuga se ha convertido en uno de los SUV familiares más equilibrados del mercado gracias a una combinación muy acertada de espacio, confort y tecnología. En un segmento donde la competencia no deja de crecer, el modelo de la marca estadounidense mantiene una propuesta capaz de adaptarse tanto a las necesidades del día a día como a los desplazamientos de larga distancia, ofreciendo un nivel de comodidad que lo sitúa entre las alternativas más completas de su categoría.

Durante los últimos años, Ford ha trabajado para perfeccionar uno de sus modelos más importantes en Europa. La evolución del Kuga ha sido evidente en aspectos como el diseño, la calidad del habitáculo, la eficiencia mecánica y el equipamiento tecnológico. Todo ello ha permitido que el SUV gane competitividad frente a rivales muy consolidados dentro del segmento C.

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El planteamiento del Kuga busca satisfacer a un perfil de conductor muy amplio. Sus dimensiones permiten desenvolverse con soltura tanto en ciudad como en carretera, mientras que el amplio espacio interior facilita los viajes en familia sin renunciar a una conducción cómoda y agradable.

No es ningún secreto que el confort se ha convertido en uno de los factores más valorados por quienes buscan un SUV familiar. En ese sentido, el Kuga consigue destacar gracias a una puesta a punto enfocada claramente al bienestar de todos los ocupantes.

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Un interior amplio pensado para viajar

Uno de los principales argumentos del Ford Kuga es la amplitud de su habitáculo. El espacio disponible permite que cinco adultos puedan viajar con comodidad, incluso durante trayectos prolongados, gracias a unas plazas traseras especialmente generosas.

La banqueta posterior deslizante, disponible en determinadas versiones, añade un importante grado de versatilidad. Este sistema permite modificar el reparto del espacio entre las plazas traseras y el maletero según las necesidades de cada momento, una solución especialmente práctica para un uso familiar.

Los asientos ofrecen un buen nivel de confort y una ergonomía cuidada, favoreciendo una postura relajada durante la conducción. La suspensión también juega un papel importante, ya que absorbe con eficacia las irregularidades del firme y contribuye a reducir la fatiga en recorridos largos.

Cabe destacar el excelente aislamiento acústico conseguido por Ford. El trabajo realizado sobre la insonorización del habitáculo permite minimizar el ruido procedente del motor, del viento y de la rodadura, creando un ambiente especialmente agradable para todos los pasajeros.

El maletero constituye otro de sus puntos fuertes. Su capacidad resulta suficiente para transportar el equipaje habitual de una familia durante unas vacaciones o una escapada de varios días, manteniendo además formas muy aprovechables que facilitan la carga.

Todo ello convierte al Kuga en un vehículo especialmente preparado para quienes realizan frecuentes desplazamientos por carretera.

Tecnología y eficiencia para el uso diario

La gama mecánica del Ford Kuga apuesta decididamente por la electrificación. Las versiones híbridas e híbridas enchufables permiten reducir el consumo de combustible y las emisiones, manteniendo al mismo tiempo unas prestaciones equilibradas para cualquier tipo de recorrido.

El funcionamiento del sistema híbrido destaca por su suavidad. La transición entre la propulsión eléctrica y el motor de combustión se realiza de forma prácticamente imperceptible, mejorando tanto el confort como la eficiencia durante la conducción.

Por otro lado, el SUV incorpora un completo equipamiento tecnológico. La instrumentación digital, el sistema multimedia de última generación y los numerosos asistentes de conducción facilitan el uso diario y aumentan la seguridad en carretera.

Llama especialmente la atención el equilibrio conseguido entre confort y comportamiento dinámico. A pesar de su orientación claramente familiar, el Ford Kuga mantiene una conducción precisa y estable, transmitiendo confianza tanto en autopista como en carreteras secundarias.

El Ford Kuga continúa siendo una de las opciones más completas dentro del segmento de los SUV familiares. Su amplitud interior, el elevado nivel de confort, la eficiencia de sus versiones electrificadas y una dotación tecnológica muy completa lo convierten en un vehículo preparado para afrontar largos viajes con comodidad, seguridad y una gran versatilidad en cualquier situación.