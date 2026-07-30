El Toyota eléctrico más bonito de la historia reciente de la marca y supera a rivales alemanes mucho más caros

Coches y Motos 30 JUL 2026 - 01:45h.

Hasta 218 CV de potencia y más de 500 km de autonomía eléctrica

Toyota reinventa el coche familiar

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Toyota ha dado un salto importante con el bZ4X. Su primer SUV eléctrico ya no destaca únicamente por la eficiencia. También entra por los ojos. Tiene una imagen moderna, robusta y diferente, capaz de enfrentarse sin complejos a modelos premium alemanes que cuestan bastante más y no ofrecen necesariamente un conjunto superior.

El argumento económico ayuda. Su precio oficial parte de 49.900 euros, pero Toyota lo anuncia desde 39.375 euros al contado o 37.175 euros financiados. Las ayudas públicas pueden reducir más esa cantidad. De esta forma, un SUV eléctrico termina acercándose al precio de modelos generalistas más pequeños y menos potentes.

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El bZ4X es la entrada de Toyota en el mundo de los 100% eléctricos

La financiación Toyota Easy establece una cuota de 339,75 euros durante 49 meses. Requiere una entrada de 13.996 euros y deja un pago final de 14.463,64 euros. Conviene calcular el importe. Aun así, la promoción cambia por completo su posicionamiento y lo convierte en una alternativa mucho más accesible.

Con 4,69 metros de largo y una batalla de 2,85 metros, ofrece un habitáculo amplio. Las plazas traseras aprovechan la distancia entre ejes. El maletero dispone de 452 litros y un doble fondo. No lidera la categoría por capacidad, pero permite afrontar viajes familiares sin demasiadas concesiones.

Espacio para toda la familia, buenísimas prestaciones y un precio difícil de ignorar

La versión de acceso utiliza un motor de 204 CV y 265 Nm. Su batería de 71,4 kWh permite homologar 506 kilómetros de autonomía. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza 160 km/h. Son prestaciones suficientes para viajar con soltura, manteniendo la autonomía.

Por encima aparece una variante con dos motores y tracción total. Entrega 218 CV y 336 Nm, aunque su autonomía baja hasta 470 kilómetros. Completa el 0 a 100 km/h en 7,7 segundos y conserva la misma velocidad máxima. Su mayor ventaja está en la motricidad sobre firmes complicados.

Los acabados Advance y Style Plus incluyen climatizador bizona, instrumentación y pantalla multimedia de ocho pulgadas. Añaden navegación en la nube, asistente virtual, seis altavoces y reconocimiento de voz. Equipan freno eléctrico, retrovisor electrocromático y asientos traseros plegables.