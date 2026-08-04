Genesis, la marca de lujo de Hyundai, estrena su primer modelo de altas prestaciones

Lo hace con 650 CV, tecnología específica para circuito y un precio de unos 87.100 euros

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Ya se conoce el precio del nuevo Genesis GV60 Magma 2027, el primer vehículo de alto rendimiento de su historia y el encargado de inaugurar una nueva familia de modelos deportivos. El SUV eléctrico estará disponible desde un precio recomendado de 87.100 euros en España, pero todavía no se vende de forma oficial en la red de concesionarios.

Con este lanzamiento, la marca premium del grupo Hyundai da un paso más en su estrategia de expansión, combinando su filosofía de diseño denominada "Elegancia Atlética" con un enfoque claramente orientado a las prestaciones. El objetivo es atraer a conductores que buscan un vehículo eléctrico capaz de ofrecer sensaciones propias de un deportivo sin renunciar al confort y la tecnología.

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El GV60 Magma adopta una carrocería más ancha y baja que la versión convencional e incorpora numerosos elementos específicos para mejorar el comportamiento dinámico. Entre ellos destacan nuevas entradas de aire, alerones delanteros, un spoiler trasero, llantas forjadas de 21 pulgadas y neumáticos de mayor anchura para incrementar el agarre y la estabilidad.

Su sistema de propulsión emplea dos motores eléctricos y tracción total, desarrollando más de 600 caballos de potencia de forma habitual y alcanzando hasta 650 CV mediante el modo Boost. El par máximo llega a 740 Nm, una cifra pensada para ofrecer aceleraciones contundentes y un elevado rendimiento en cualquier situación.

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Tecnología desarrollada para disfrutar dentro y fuera del circuito

Genesis ha equipado el GV60 Magma con funciones específicas que buscan acercar la experiencia de conducción de un deportivo de combustión a un vehículo eléctrico. Entre ellas figura el sistema Virtual Gear Shift, capaz de simular cambios de marcha mediante un régimen virtual, efectos sonoros y retroalimentación específica para el conductor.

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También incorpora los modos GT, Sprint, Boost y Drift, cada uno diseñado para modificar la respuesta del vehículo según el tipo de conducción. A ello se suma el Launch Control para optimizar las salidas desde parado y el sistema e-Active Sound Design Plus, que reproduce sonidos exclusivos inspirados en el Festival de Goodwood mediante altavoces exteriores e interiores.

La batería de 84 kWh alimenta un sistema eléctrico preparado para soportar un uso intensivo gracias al High Performance Battery Conditioning. El conjunto se completa con un diferencial electrónico de deslizamiento limitado y una puesta a punto específica para maximizar el control y la estabilidad.

Interior deportivo y llegada inicial a Estados Unidos

El habitáculo estrena los primeros asientos deportivos tipo baquet de Genesis, acabados en ante negro con costuras en color naranja Magma. El volante incorpora botones exclusivos para activar los modos Boost y Magma, mientras que el cuadro digital y la pantalla OLED integrada de 27 pulgadas muestran información específica sobre el rendimiento.

El equipamiento de serie incluye Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, sistema de sonido Bang & Olufsen, cámaras de visión periférica, monitor de ángulo muerto, asientos delanteros calefactados y ventilados, además de un amplio conjunto de asistentes avanzados a la conducción.

El GV60 Magma estará disponible inicialmente en concesionarios seleccionados de California, Nueva York y Nueva Jersey durante las próximas semanas. Tiene un precio de venta sugerido de 69.950 dólares (no incluye impuestos,etc.). Con este modelo, Genesis abre una nueva etapa dentro de su gama eléctrica apostando por una combinación de altas prestaciones, diseño exclusivo y tecnología orientada a ofrecer una experiencia de conducción más emocionante sin renunciar al refinamiento.