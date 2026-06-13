El nuevo Genesis es el eléctrico más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 13 JUN 2026 - 04:02h.

El nuevo deportivo de Genesis ya está a la venta en el Reino Unido

Genesis, la firma de lujo de Hyundai, llegará a España el año que viene para competir con otras marcas de alta gama

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Durante años, Genesis ha intentado abrirse camino en el complicado mercado premium europeo. Ahora da un paso mucho más ambicioso. La marca surcoreana acaba de lanzar en Reino Unido el nuevo Genesis GV60 Magma, el primer integrante de su nueva familia deportiva. Un modelo que no solo busca destacar por sus prestaciones. También pretende convertirse en el escaparate tecnológico y de diseño de la compañía de cara a su futura expansión en Europa, incluida España, donde la marca prevé reforzar su presencia próximamente.

A primera vista queda se ve que no estamos ante un SUV eléctrico convencional. El GV60 Magma adopta una imagen mucho más agresiva que la del GV60 estándar. La carrocería es más ancha y más baja. Los paragolpes específicos, el gran alerón posterior y las exclusivas llantas forjadas de 21 pulgadas le aportan una presencia espectacular. El resultado es un coche que muchos ya consideran el Genesis más atractivo jamás fabricado.

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Hasta 650 CV de potencia

La transformación no se limita a la estética. Bajo la carrocería encontramos una mecánica eléctrica desarrollada para competir con algunos de los modelos más rápidos del mercado. Entrega 650 CV y 790 Nm de par máximo, cifras propias de deportivos de referencia. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 264 km/h, registros que lo sitúan entre los eléctricos más prestacionales de su categoría.

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La energía procede de una batería de 84 kWh. Además de ofrecer una elevada capacidad, permite acceder a sistemas de carga ultrarrápida. Genesis anuncia que puede pasar del 10% al 80% de carga en solo 18 minutos, una cifra realmente competitiva. Los motores eléctricos también han sido revisados en profundidad y pueden superar las 20.000 revoluciones por minuto, una tecnología poco habitual incluso entre los modelos premium.

El apartado dinámico ha recibido una atención especial. El chasis ha sido rebajado en 20 milímetros respecto al GV60 convencional para mejorar la estabilidad. También incorpora neumáticos Pirelli específicos y un potente sistema de frenado con discos delanteros de 400 mm y pinzas monobloque de cuatro pistones. Todo ello pensado para soportar el enorme potencial del conjunto.

Ya está a la venta en el Reino Unido

En el interior encontramos una combinación muy cuidada de lujo, tecnología y deportividad. Destacan los asientos tipo baquet con reglajes eléctricos, calefacción, ventilación y función de sujeción reforzada. La gran protagonista es una pantalla panorámica de 27 pulgadas que integra instrumentación y sistema multimedia. Tampoco falta el exclusivo botón Magma, que permite activar distintos modos de conducción de alto rendimiento.

Genesis ha fijado para el mercado británico un precio de partida equivalente a unos 89.000 euros.