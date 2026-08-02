Aston Martin crea el SUV definitivo para conquistar Call of Duty

Aston Martin amplía su presencia más allá del automóvil

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Aston Martin amplía su presencia más allá del automóvil con el lanzamiento del Dreadnought, un vehículo militar completamente digital creado en exclusiva para Call of Duty: Modern Warfare 4. La firma británica ha colaborado con Infinity Ward y Activision para desarrollar un SUV táctico que traslada el ADN de la marca al universo del popular videojuego, combinando diseño, lujo y rendimiento en una propuesta pensada para dominar los escenarios de combate virtual.

El proyecto supone un paso más en la estrategia de diversificación de Aston Martin, que busca conectar con nuevas generaciones a través del entretenimiento digital. A diferencia de un modelo convencional, el Dreadnought no está condicionado por las limitaciones físicas de la ingeniería real, lo que ha permitido a los diseñadores explorar soluciones extremas sin renunciar a los rasgos que identifican a la marca.

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El resultado es un todoterreno de tracción total inspirado en las prestaciones de un superdeportivo y preparado para afrontar cualquier escenario del juego. Basado en la física de Modern Warfare 4, incorpora un blindaje de grado militar, sistemas de inteligencia adaptativos y una aerodinámica optimizada para ofrecer una experiencia de conducción inmersiva dentro del universo creado por Infinity Ward.

Un Aston Martin sin límites para el mundo virtual

Aunque se trata de un vehículo exclusivamente digital, el Dreadnought mantiene numerosos elementos característicos de Aston Martin. El exterior luce el tradicional color verde Chiltern y un acabado de fibra de carbono con tejido de espiga, mientras que el habitáculo incorpora cuero Oxford Tan, detalles metálicos en oro y una palanca de cambios diseñada para reflejar el nivel de exclusividad habitual de la firma británica.

Estas referencias al lujo contrastan con soluciones inéditas en un Aston Martin, como el blindaje militar, los depósitos de combustible adicionales o los compartimentos específicos para armamento. El nombre Dreadnought tampoco es casual. Además de significar "no temer a nada", hace referencia al histórico acorazado británico HMS Dreadnought, cuya llegada revolucionó la construcción naval a comienzos del siglo XX.

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Según el director creativo de Aston Martin, Marek Reichman, el equipo afrontó el proyecto imaginando un vehículo capaz de desenvolverse con naturalidad tanto en las calles de Nueva York como bajo las lluvias monzónicas de Bombay, buscando que la experiencia resultara creíble incluso dentro de un entorno completamente virtual.

El ejecutivo asegura que la ausencia de límites físicos permitió llevar el lenguaje de diseño de la marca hasta extremos inéditos sin perder su identidad. El rugido de un motor V12, recreado para el videojuego, completa una experiencia pensada para que los jugadores reconozcan inmediatamente el carácter de Aston Martin.

Disponible en Warzone y DMZ desde su lanzamiento

Jack O'Hara, codirector de Infinity Ward, destaca que el desarrollo del Dreadnought exigió crear desde cero todos los sistemas relacionados con la geometría, las animaciones, la física y la propulsión para garantizar un comportamiento coherente dentro del juego. El objetivo era ofrecer un vehículo blindado de alto rendimiento que respetara la filosofía de diseño de Aston Martin y aportara nuevas posibilidades jugables.

La compañía entiende el Dreadnought como una nueva forma de experimentar el lujo, utilizando los videojuegos como escaparate para reforzar el valor de la marca entre los consumidores del futuro.

Los jugadores podrán encontrar el SUV en diferentes puntos de interés de los modos DMZ y Warzone cuando Call of Duty: Modern Warfare 4 llegue al mercado el 23 de octubre de 2026 para Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC y Nintendo Switch 2. Antes de su estreno, el vehículo hará su debut mundial en el Fanatics Fest de Nueva York, donde se exhibirá una maqueta a tamaño real en el espacio dedicado al videojuego, acercando el universo digital al mundo real.