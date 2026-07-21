Gustavo Maeso 21 JUL 2026 - 15:58h.

Activision confirma el calendario de pruebas, nuevas recompensas por reserva y más detalles sobre la experiencia multijugador

Todo lo que llega en la Temporada 05 de Call of Duty: Black Ops 7 y Warzone el 23 de julio

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La maquinaria de Call of Duty: Modern Warfare 4 ya está en marcha. Tras un intenso fin de semana en el Fanatics Fest de Nueva York, donde miles de aficionados pudieron probar por primera vez el nuevo modo multijugador Kill Block, Activision ha desvelado el calendario de los próximos grandes eventos que conducirán al lanzamiento del esperado shooter. La compañía ha confirmado las fechas de Call of Duty: NEXT, la esperada beta abierta y un nuevo incentivo para quienes decidan reservar el juego antes de tiempo.

El evento celebrado en el Javits Center sirvió como el primer gran escaparate público del nuevo capítulo desarrollado por Infinity Ward. Además de permitir a los asistentes enfrentarse en las primeras partidas de Kill Block, también fue el escenario elegido para mostrar el espectacular Aston Martin Dreadnought, un vehículo diseñado exclusivamente para el universo de Modern Warfare 4 que llegará tanto al modo DMZ como a Warzone tras el lanzamiento del juego.

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Call of Duty: NEXT ya tiene fecha

Uno de los anuncios más esperados era la confirmación de Call of Duty: NEXT, el tradicional evento global en el que Activision muestra en profundidad la nueva entrega de la saga.

La cita tendrá lugar el 21 de agosto y reunirá a desarrolladores, creadores de contenido y jugadores profesionales en una retransmisión mundial donde veremos partidas en directo, una presentación completa del multijugador, nuevos detalles sobre las distintas modalidades de juego y varias sorpresas antes del inicio de la beta. Según ha confirmado la compañía, será la mayor presentación de Modern Warfare 4 hasta la fecha.

Así será la beta de Modern Warfare 4

La beta comenzará inmediatamente después de la emisión de Call of Duty: NEXT, una estrategia inédita para la franquicia que permitirá a los jugadores pasar casi directamente de la presentación a la acción. El calendario queda dividido en dos fases:

Beta de acceso anticipado (21 al 25 de agosto): disponible para quienes hayan reservado el juego en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC .

disponible para quienes hayan reservado el juego en . Beta abierta (28 de agosto al 1 de septiembre): abierta a todos los jugadores sin necesidad de reserva y disponible en PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC y Nintendo Switch 2.

Precisamente, la nueva consola de Nintendo se incorpora por primera vez al calendario de pruebas de una entrega principal de la saga. No obstante, las reservas para Nintendo Switch 2 no estarán disponibles hasta el 26 de agosto, cinco días después del inicio de la fase de acceso anticipado.

Un camuflaje exclusivo… y uno serializado para solo 100.000 jugadores

Activision también ha querido recompensar a quienes apuesten por el juego antes de su lanzamiento con una promoción especialmente llamativa para los coleccionistas.

Todos los jugadores que reserven Modern Warfare 4 antes del inicio de la Temporada 05 de Black Ops 7, previsto para el 23 de julio, recibirán automáticamente el camuflaje universal Moonlit Pearl, que podrá utilizarse inmediatamente.

Pero el verdadero atractivo está en el segundo desafío. La reserva también desbloquea una misión especial que permitirá conseguir el camuflaje universal Gilded Ruin. Los primeros 100.000 jugadores que completen dicho reto obtendrán además una edición con número de serie único, convirtiéndolo en uno de los objetos cosméticos más exclusivos jamás distribuidos dentro de la franquicia.

Activision ha confirmado que tanto Moonlit Pearl como Gilded Ruin se transferirán automáticamente a Modern Warfare 4 cuando el juego llegue al mercado.

Kill Block, el gran protagonista del Fanatics Fest

Durante el Fanatics Fest, el foco estuvo puesto en Kill Block, una nueva experiencia multijugador diseñada para ofrecer partidas muy diferentes entre sí gracias a un sistema de escenarios modulares.

El mapa se desarrolla dentro del complejo militar West Bridge Advanced Military Training Facility, donde distintas secciones del escenario cambian automáticamente antes de cada partida. Esta tecnología permite crear cientos de configuraciones distintas, obligando a los jugadores a replantear constantemente sus rutas, posiciones y estrategias.

Kill Block también introduce enfrentamientos Gunfight 3 contra 3 y una nueva variante 10 contra 10, pensada para ofrecer combates mucho más frenéticos y con un fuerte componente táctico. Infinity Ward asegura que este sistema modular servirá como base para futuras modalidades multijugador que llegarán tras el lanzamiento del juego.

El Aston Martin Dreadnought sorprende fuera y dentro del juego

Otro de los grandes reclamos del evento fue la presentación física del Aston Martin Dreadnought, un espectacular SUV blindado creado en colaboración con el fabricante británico.

Aunque no llegará a producción, este vehículo podrá conducirse dentro de Modern Warfare 4 y posteriormente también en Warzone. El diseño combina la elegancia característica de Aston Martin con un planteamiento claramente militar, incorporando blindaje reforzado, una estética futurista y un potente motor V12 concebido exclusivamente para el universo del videojuego.

Con la beta ya fechada y Call of Duty: NEXT a pocas semanas de distancia, Modern Warfare 4 entra en su fase definitiva de promoción. Todo apunta a que el evento del 21 de agosto servirá para mostrar buena parte del contenido que todavía permanece oculto, incluyendo novedades sobre el multijugador, el regreso de DMZ y posibles cambios para Warzone.