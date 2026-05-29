Gustavo Maeso 29 MAY 2026 - 12:02h.

Infinity Ward nos llevará a una campaña centrada en Corea, con Price al margen del sistema

Ya disponible la Temporada 02 de Call of Duty Black Ops 7 y Call of Duty: Warzone

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Activision e Infinity Ward ya han puesto fecha al próximo gran despliegue de la saga: Call of Duty: Modern Warfare 4 se lanzará el 23 de octubre de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2, quedando ya fuera PS4 y Xbox One.

En esta ocasión, nos encontramos ante un conflicto global de rápida escalada con la península de Corea como eje narrativo. La campaña nos pondrá en la piel del soldado Park, un joven militar surcoreano atrapado en una invasión a gran escala de Corea del Norte, mientras el capitán Price, ahora fugitivo, opera fuera del sistema para localizar un arma capaz de desencadenar una catástrofe mundial.

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Una campaña con escenarios repartidos por todo el mundo

La historia de Modern Warfare 4 apostará por el ritmo cinematográfico habitual de la serie, pero con un marco geopolítico especialmente tenso. Visitaremos escenarios tan distintos como Nueva York, con combates a corta distancia; París, con persecuciones en coche; Bombay, con incursiones nocturnas del SAS; y Corea, donde la guerra de trincheras tendrá un peso destacado.

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Volveremos a movernos entre grandes operaciones militares y misiones más contenidas, esas en las que cada puerta, cada pasillo y cada sombra pueden cambiar el resultado de una misión. Me parece especialmente interesante que Infinity Ward combine el frente abierto con la trama de Price, porque ese contraste puede dar a la campaña un pulso más humano y, al mismo tiempo, más imprevisible.

Multijugador: más control, más precisión y un mapa que cambia

El multijugador de Call of Duty: Modern Warfare 4 promete un combate más realista y preciso, apoyado en una mayor fluidez de movimiento. La gran novedad será Ballistic Authority, una innovación con la que Infinity Ward quiere reforzar la autenticidad del gunplay y la sensación de impacto en cada enfrentamiento.

De lanzamiento, el juego incluirá 12 mapas principales ambientados en localizaciones visualmente diferenciadas. A ellos se sumará Kill Block, un campo de batalla dinámico capaz de reconfigurar su diseño entre rondas con más de 500 configuraciones. Sobre el papel, es una de las ideas más llamativas del anuncio: un mapa que cambia constantemente puede romper rutinas, evitar líneas de tiro demasiado memorizadas y obligarnos a leer la partida de nuevo en cada ronda.

DMZ vuelve como experiencia de extracción

Otra de las grandes noticias es el regreso de DMZ, que volverá como la experiencia de extracción de Call of Duty. El modo estará diseñado tanto para jugadores en solitario como para escuadrones, con despliegues en una zona de combate cambiante donde cada partida debería sentirse distinta.

Activision ha adelantado que ofrecerá más detalles sobre DMZ el 7 de junio, así que tendremos que esperar para conocer su estructura, progresión, amenazas, economía y relación con el resto del ecosistema de Modern Warfare 4.

PC y Switch 2, dos focos importantes del lanzamiento

Infinity Ward y Beenox han trabajado en una versión de PC orientada a ofrecer más control sobre rendimiento, fidelidad visual, capacidad de respuesta y personalización. El blog oficial también menciona recompensas de reserva, acceso anticipado a la beta abierta y contenidos vinculados a distintas ediciones del juego.

La otra gran novedad está en Nintendo Switch 2. Modern Warfare 4 será el primer Call of Duty anunciado para la nueva consola de Nintendo y llegará el mismo día que el resto de versiones, el 23 de octubre. La página oficial de la beta señala que habrá más información sobre las reservas de Switch 2 durante este verano.

Con campaña global, multijugador renovado, regreso de DMZ y salto a Nintendo Switch 2, Call of Duty: Modern Warfare 4 se perfila como una de las entregas más ambiciosas de la franquicia reciente. Ahora queda por ver si todas estas piezas encajan en el campo de batalla.