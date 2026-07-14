Gustavo Maeso Madrid, 14 JUL 2026 - 16:52h.

El multijugador estrena escenarios inéditos, Zombis amplía su historia y Warzone incorpora un nuevo punto de interés en Verdansk

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La nueva temporada de Call of Duty: Black Ops 7 y Call of Duty: Warzone ya tiene fecha de lanzamiento. Será el próximo 23 de julio cuando los jugadores puedan acceder a la Temporada 05, una actualización que promete ampliar la experiencia con nuevos mapas, modos de juego, armas, eventos y recompensas repartidas entre todas las vertientes del popular shooter de Activision.

La actualización continúa desarrollando la narrativa de Zombis y añade contenido competitivo para los amantes del multijugador y también introduce cambios importantes en Warzone, donde Verdansk seguirá evolucionando con un nuevo punto de interés y mecánicas inéditas. A ello se suma un Pase de Batalla completamente renovado, encabezado por el operador Spectre, y una nueva propuesta de contenido premium mediante BlackCell.

Nuevos mapas y modos para revitalizar el multijugador

Uno de los principales atractivos de la Temporada 05 llega de la mano del modo multijugador. Treyarch apuesta por combinar contenido completamente nuevo con el regreso de escenarios muy queridos por la comunidad.

El gran estreno será Jubilee, un mapa ambientado en un festival rural japonés que ofrecerá un entorno lleno de color y espacios para enfrentamientos a corta y media distancia. Junto a esta incorporación regresan dos mapas clásicos completamente remasterizados: Dig y Frequency, dos nombres que muchos veteranos reconocerán inmediatamente.

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La temporada también reservará novedades para mitad del ciclo de contenidos. En ese momento llegará Turbo Tilt, un original mapa ambientado en una gigantesca máquina de pinball inspirada en Nuketown, además de un nuevo escenario diseñado específicamente para las pruebas de Freerun, centrado en el parkour y la movilidad extrema.

En cuanto a los modos de juego, los jugadores podrán participar en Overdrive Domination, una variante que potencia las habilidades de los operadores mientras se capturan y defienden objetivos estratégicos. También debutará Gauntlet Rush, un desafío que combina cinco modos distintos para determinar al mejor jugador, mientras que Cranked Moshpit llegará durante la segunda mitad de la temporada para aumentar todavía más el ritmo de las partidas.

Los aficionados al juego competitivo también recibirán una nueva temporada de Partidas Puntuadas, con recompensas inéditas para quienes logren escalar posiciones en la clasificación.

El modo Zombis continúa su historia en el Faro de Eidskallen

La narrativa cooperativa de Black Ops 7 seguirá creciendo con una nueva localización. El Faro de Eidskallen, situado en una región helada, será el escenario del nuevo mapa de Supervivencia.

En esta ocasión, los jugadores deberán resistir el mayor número posible de rondas utilizando únicamente los recursos disponibles en una zona limitada de Totenreich, obteniendo recompensas a medida que superen distintos hitos.

Otra de las novedades será la llegada del Modo Dirigido a Kowakujō, pensado para ofrecer una guía adicional durante la misión principal y facilitar la progresión de quienes quieran descubrir todos los secretos del mapa.

Por otro lado, Rogue Run recibirá tres nuevas listas de juego protagonizadas por Astra Malorum, con desafíos progresivamente más difíciles que recompensarán a los jugadores con nuevas Tarjetas de Visita y GobbleGum.

La historia de Zombis también avanzará a mitad de temporada con un nuevo mapa basado en rondas que servirá como desenlace de esta etapa argumental. En él aparecerá el Guardián, el gran enemigo de la conclusión de la historia de Black Ops 7, acompañado por nuevas herramientas para los jugadores, entre ellas una Perk-a-Cola clásica, un GobbleGum inédito y dos armas legendarias.

Verdansk sigue evolucionando en Warzone

Warzone tampoco se queda atrás. La Temporada 05 introduce un nuevo Punto de Interés (POI) denominado Drone Labs, situado al sur de la Cantera de Verdansk.

Esta instalación incorpora edificios dedicados a investigación y desarrollo, oficinas administrativas y una pista de obstáculos donde los jugadores podrán practicar el manejo de drones, una mecánica que tendrá un papel mucho más importante durante esta temporada.

Entre los nuevos modos de tiempo limitado destaca Lockdown Casual, donde será posible conseguir rachas de bajas aleatorias como el Juggernaut o la War Machine. También debutará Heavy Metal Heroes, una modalidad centrada en intensos combates entre vehículos.

Las novedades jugables incluyen el nuevo Evento Público Juggernaut, en el que los equipos lucharán por hacerse con el poderoso traje blindado para dominar la partida. Además, será posible derribar drones de suministro y utilizar nuevas Estaciones de Compra aéreas, mientras que la racha de bajas Hunter Killer Drone (HKDs) llegará tanto a Battle Royale como a Resurgence.

La vertiente competitiva también seguirá creciendo con una nueva temporada de Partidas Puntuadas Resurgence, que permitirá ascender divisiones, mejorar la clasificación de habilidad y desbloquear recompensas exclusivas.

Endgame incorpora nuevos desafíos antes del final del acceso gratuito

El modo Endgame también recibirá contenido adicional con la llegada de la misión Burn Run, una frenética prueba en la que los jugadores conducirán un vehículo cargado de explosivos mientras intentan ampliar el tiempo disponible atropellando enemigos y destruyendo obstáculos.

La actualización añade además un sistema de Mejoras de Habilidad, que permitirá potenciar las capacidades principales y secundarias de cada operador mediante bonificaciones obtenibles en las zonas de Pesadilla.

Activision ha confirmado además que la Temporada 05 será la última oportunidad para acceder gratuitamente a Endgame, por lo que quienes todavía no hayan probado esta modalidad tendrán un tiempo limitado para hacerlo.

Cuatro nuevas armas y un Pase de Batalla cargado de contenido

En el apartado de armamento destacan cuatro nuevas incorporaciones. Desde el lanzamiento estarán disponibles el fusil de asalto FG42 y la subfusil Gremlin de doble empuñadura a través del Pase de Batalla.

Posteriormente podrán desbloquearse la ametralladora ligera Mammoth y el arma cuerpo a cuerpo Mace, obtenibles mediante eventos especiales y desafíos semanales.

La actualización también introduce numerosos accesorios, como el Kit Jäger 45 Grid-Breaker, la conversión M34 Novaline Garand o el Kit M15 Mod 0 .50 Cal, ampliando las posibilidades de personalización del arsenal.

El nuevo Pase de Batalla estará encabezado por el operador Spectre e incluirá proyectos de armas, aspectos, gestos, movimientos finales y multitud de recompensas tanto gratuitas como premium.

Quienes opten por adquirir la versión BlackCell recibirán contenido adicional exclusivo, entre el que destaca el operador Cipher y un Proyecto de Arma Maestro con variantes desbloqueables mediante desafíos dentro del juego.

Treyarch celebra su 30.º aniversario durante la Temporada 05

La nueva temporada servirá también para conmemorar el 30.º aniversario de Treyarch, uno de los estudios más importantes de la franquicia Call of Duty.

Durante las próximas semanas se celebrarán distintos eventos especiales en los que los jugadores podrán competir por posiciones destacadas en las clasificaciones de Zombis del Faro de Eidskallen y obtener recompensas exclusivas, incluyendo nuevos proyectos de armas, camuflajes y la ametralladora ligera Mammoth.

Además, los desafíos semanales permitirán desbloquear más accesorios, experiencia adicional y más de 40 camuflajes para armas, reforzando una temporada que llega con una de las mayores cantidades de contenido vistas hasta ahora en Black Ops 7 y Warzone.

Por último, la tienda del juego ampliará su catálogo con nuevos lotes premium, entre ellos el paquete Operación Stingray, que incluirá el proyecto de arma Retirada Forzada para el nuevo fusil de asalto FG42, además de aspectos Ultra, contenido reactivo y otros elementos cosméticos destinados a los jugadores que busquen personalizar aún más su experiencia.