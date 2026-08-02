Renault lanza un eléctrico tan bueno, pero tan barato, que ni BYD ni Volkswagen pueden igualar

Coches y Motos 02 AGO 2026 - 09:05h.

Sin duda, una de las opciones más inteligentes del momento para los más urbanitas

Renault convierte el Twingo en un Dacia

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El mercado eléctrico ya no gira únicamente alrededor de propuestas de BYD o Volkswagen. Renault responde con un modelo pequeño, llamativo y muy europeo. El Renault 5 E-Tech recupera un nombre histórico, pero lo adapta al presente. Su estética retro resulta diferente. También transmite más personalidad que muchos eléctricos urbanos.

Mide 3,92 metros de largo, por lo que se mueve con facilidad en ciudad. Su carrocería de cinco puertas permite utilizarlo a diario sin demasiados sacrificios. La batalla alcanza 2,54 metros. El maletero ofrece hasta 326 litros, una cifra razonable para un automóvil de dimensiones tan contenidas.

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Su atractivo no depende solamente de la nostalgia. Las proporciones están resueltas. Los detalles recuerdan al Renault 5 original, aunque el conjunto parece moderno. A ello suma un comportamiento ágil, buenos acabados y materiales cuidados. Frente al Fiat 500e o el Dacia Spring, transmite una sensación de producto completo.

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Atención al precio. La versión de acceso cuesta 23.056 euros, tanto al contado como financiada. Esta cantidad no descuenta las ayudas del Plan AUTO+. Con la subvención correspondiente, el desembolso puede reducirse notablemente y situarlo en una posición difícil de igualar para sus competidores.

El motor entrega 95 CV y 215 Nm. Mueve las ruedas delanteras y recibe energía de una batería de 40 kWh. Homologa 310 kilómetros de autonomía, suficientes para desplazamientos y escapadas cercanas. Acelera de 0 a 100 km/h en 12 segundos. Su velocidad máxima queda limitada a 130 km/h.

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El equipamiento está a la altura

Renault tampoco ha recortado en tecnología esencial. De serie incorpora pantalla de 10 pulgadas, cuadro digital de siete pulgadas y conexión inalámbrica para el teléfono. Añade climatización, sensores traseros, regulador de velocidad y freno de estacionamiento. También dispone de cargador de 11 kW, cable de modo 3 y actualizaciones remotas.

La seguridad está cuidada. Incluye frenada de emergencia con detección de peatones y ciclistas, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales. También equipa detector de atención, alerta de distancia y llamada de emergencia. Con llantas de 18 pulgadas, etiqueta CERO y ocho años de mantenimiento conectado, este Renault resulta difícil de ignorar.