Coches y Motos 06 JUL 2026 - 21:36h.

La marca coreana ha acertado, y mucho, con este SUV eléctrico

El nuevo BYD es, para muchos, el menos atractivo

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El mercado de los coches eléctricos vive uno de sus momentos más competitivos. Cada vez son más los fabricantes que buscan hacerse un hueco con modelos capaces de ofrecer una gran autonomía, tecnología de última generación y precios cada vez más ajustados. En este escenario, el Kia EV3 se presenta como uno de los lanzamientos más importantes del año, dispuesto a plantar cara a referencias como Tesla o BYD con una propuesta muy equilibrada y una oferta comercial especialmente atractiva.

Lejos de limitarse a ser un SUV eléctrico compacto más, el EV3 recoge buena parte de la filosofía del Kia EV9, el gran buque insignia de la marca, pero la adapta a unas dimensiones mucho más contenidas y a un precio que lo acerca a un público mucho más amplio. El resultado es un vehículo que aspira a convertirse en una de las referencias del segmento.

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Un SUV eléctrico con autonomía para viajar sin preocupaciones

Uno de los aspectos que más llama la atención del Kia EV3 es su autonomía. La gama ofrece dos opciones de batería para adaptarse a distintos perfiles de conductor. La variante estándar permite recorrer más de 400 kilómetros con una sola carga, mientras que la versión Long Range eleva esa cifra hasta unos impresionantes 605 kilómetros en ciclo homologado.

Gracias a estos datos, el EV3 se sitúa entre los SUV eléctricos compactos con mayor autonomía del mercado. Esto permite utilizar el coche no solo para los desplazamientos diarios, sino también para viajes largos sin tener que planificar constantemente las paradas para recargar.

El motor eléctrico desarrolla 204 CV, una potencia que garantiza unas prestaciones solventes tanto en ciudad como en carretera. La aceleración es inmediata y la entrega de potencia resulta muy suave, ofreciendo una conducción cómoda y agradable en cualquier situación.

La carga rápida también juega un papel importante. En estaciones de corriente continua es posible recuperar un elevado porcentaje de la batería en poco tiempo, reduciendo notablemente las esperas durante los viajes y facilitando un uso mucho más versátil.

Diseño moderno, mucha tecnología y un precio muy competitivo

Estéticamente, el Kia EV3 destaca por una imagen muy llamativa. Su diseño mantiene el lenguaje estrenado por el EV9, con líneas rectas, superficies limpias y una firma luminosa muy característica que le aporta una personalidad claramente diferenciada frente a otros SUV compactos eléctricos.

El habitáculo también supone un importante salto adelante. El puesto de conducción apuesta por un enfoque totalmente digital, con varias pantallas integradas bajo una misma superficie y un sistema multimedia de última generación compatible con las principales funciones de conectividad para smartphones.

El espacio disponible es otro de sus puntos fuertes. La plataforma específica para vehículos eléctricos permite aprovechar mejor las dimensiones exteriores, ofreciendo unas plazas traseras amplias y un maletero capaz de satisfacer las necesidades de una familia en el día a día o durante un viaje.

En materia de equipamiento tampoco se queda atrás. Dependiendo del acabado, puede incorporar asistentes avanzados de conducción, cámaras de visión periférica, control de crucero adaptativo, climatizador automático, iluminación LED, acceso sin llave y numerosos sistemas destinados a mejorar tanto la seguridad como el confort.

A todo ello se suma una política comercial muy agresiva que sitúa al Kia EV3 como una de las opciones con mejor relación entre precio, autonomía y tecnología de su categoría. Gracias a las promociones disponibles, su coste resulta especialmente competitivo frente a algunos de sus principales rivales.

Con una autonomía de hasta 605 kilómetros, un diseño moderno, un interior amplio y un elevado nivel tecnológico, el Kia EV3 reúne argumentos suficientes para convertirse en uno de los SUV eléctricos más interesantes del momento. Una propuesta que demuestra que Kia está preparada para competir de tú a tú con fabricantes que hasta ahora parecían dominar el mercado de la movilidad eléctrica.