Ines García, pareja de Lamine Yamal, pide ayuda a la gente de Dallas por la comida

Celia Pérez 06 JUL 2026 - 19:41h.

La joven lo ha hecho a través de su perfil de Instagram

Le preguntan a Lamine Yamal por su hermano y deja un discurso para que se escuche en todo el mundo: "El sueño más grande"

Compartir







Inés García, actual pareja de Lamine Yamal, está siguiendo el Mundial de la selección española muy de cerca. La joven sigue como aficionada cada partido de España en cada una de sedes que recorre el conjunto de Luis de la Fuente. Ahora, desde Dallas, donde esta noche se mide a Portugal, ha estado pidiendo ayuda para recibir recomendaciones para cenar.

En una de sus stories, Inés ha estado pidiendo ayuda a sus seguidores para recibir recomendaciones para cenar en Dallas y que no sea "comida basura". "Algún sitio donde pueda pedir cena en condiciones, que no sea pizza, hamburguesa, pollo... Todas estas cosas que no puedo más. Me duele el estomago de comer esa comida", señalaba la influencer en sus redes.

"Necesito comer algo que no sea comida basura", pedía antes de explicar que lleva una dieta bastante equilibrada y sana, y que por ello lo está pasando tan mal en Estados Unidos.

PUEDE INTERESARTE Mikel Oyarzabal dobla su valor de mercado en el Mundial y el Barça ya sabe del consejo de Lamine Yamal

Desde que comenzó el Mundial, la popularidad de Inés García Santos ha ido aumentando y en la actualidad acumula más de 700 mil seguidores en Instagram. Día tras día, la pareja de Lamine Yamal ha ido compartiendo stories y post de lo que está siendo su aventura en Estados Unidos, además de ser protagonistas de las cámaras durante el partido, como en el duelo frente a Arabia Saudí.

En el tanto de Lamine Yamal, en la transmisión de la televisión primero y los compañeros de DAZN después, captaron a Inés García y a la madre del extremo celebrar el tanto del futbolista del Barça desde la grada. Ni palcos ni entradas VIP, Inés García y Sheila Ebana vivieron el partido como dos aficionadas más con el resto de españoles desplazados a Estados Unidos para ver la primera victoria de la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.