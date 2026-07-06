Fran Fuentes 06 JUL 2026 - 20:57h.

La política sudamericana increpó al francés en su cuenta de X, y este respondió por el mismo canal

El dato goleador de Kylian Mbappé en las eliminatorias es demoledor: suma los mismos que Klose y Messi juntos

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El partido entre Francia y Paraguay, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial, tuvieron varios momentos de tensión por el juego agresivo de la selección sudamericana. Asimismo, Orlando Gill, portero paraguayo, criticó a Kylian Mbappé porque le tendió la mano al final del partido y este no le correspondió. Un acto que muchos han considerado de pura soberbia, pero que muchos otros, como Zlatan Ibrahimovic, han entendido y consideran que se quedó corto. Sea como fuere, de manera posterior al partido, la senadora paraguaya Celeste Amarilla cargó duramente contra el astro del Real Madrid, profiriéndole insultos racistas entre otros de diferente índole. Algo a lo que el propio futbolista respondió posteriormente.

De este modo, la senadora paraguaya publicó varios mensajes en su cuenta de X en los que calificó al internacional del Real Madrid de "camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo". "Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol", refirió Celeste, que cerró su mensaje lamentando no "haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido". En otra de sus polémicas publicaciones, la senadora calificó al delantero francés de "bruto" que "no aprendió ni a escribir" y que "en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés".

La respuesta de Kylian Mbappé a la senadora de Paraguay: "Mujer despreciable e indigna de su cargo"

Estos mensajes han provocado la contundente reacción de Kylian Mbappé, que permanece concentrado con su selección a la espera de disputar los cuartos de final del Mundial contra Marruecos, partido que tendrá lugar el próximo jueves. publicó este lunes un mensaje en su cuenta de X dirigido a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, a quien tildó de "mujer despreciable e indigna de su cargo", en respuesta a una serie de mensajes que la política latinoamericana publicó en su cuenta de la misma red social en los días previos.

"Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. No representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", expresó el internacional francés en mensaje publicado a lo largo de la tarde del lunes. "Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", afirmó el delantero del Real Madrid. "Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", zanjó el máximo goleador del Francia en la presente edición del Mundial.