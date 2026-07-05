Alberto Cercós García 05 JUL 2026 - 11:08h.

El exjugador no duda en opinar sobre el juego de Paraguay ante Francia y deja claro qué hubiera hecho él

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El partido entre Francia y Paraguay dejó muchas intrahistorias. Más que eso, diferentes cuentas pendientes entre los futbolistas de las dos selecciones. No fue un partido bonito, pese a ser unos octavos de final del Mundial. La contundencia de los sudamericanos marcó por completo el devenir de una eliminatoria que solo pudo desequilibrarse desde el punto de penalti. Kylian Mbappé se las tuvo que ver con toda la defensa paraguaya, que intentaba en todo momento sacar de quicio al delantero del Real Madrid. Pero más allá de lograrlo en determinados momentos, las duras faltas y el juego tan contundente de Paraguay es lo que terminó sacando de sus casillas a un tal Zlatan Ibrahimovic.

Como comentarista de este Mundial en Fox Sports, la opinión de Ibrahimovic es una de las más relevantes. El sueco no dudó ni un instante en señalar el juego duro de Paraguay y elogió, en gran medida, la compostura de Francia. "Hoy Francia tuvo compostura. Tenían que no dejarse provocar y lo lograron. Si yo hubiera jugado este partido me habrían sacado unas cuatro tarjetas rojas y habría mandado alguno al hospital", confiesa Ibrahimovic.

Ibrahimovic, contundente ante Paraguay

Si bien sobre el papel todas las formas de jugar al fútbol son lícitas, la manera con la que Paraguay planteó el partido contra Francia deja mucho que desear. La estrategia de hacer un choque similar al de Alemania era una obviedad. Y en gran parte del encuentro lograron que Francia estuviera rota en muchos aspectos. Sin embargo, utilizar un juego excesivamente duro y con el único objetivo de provocar... ahí es donde exfutbolistas como Ibrahimovic estallan.

"No me gustan, pero las provocaciones hacen parte del juego. Francia no se dejó provocar. Lo mejor que puedes hacer cuando te provocan es sonreír y no caer en el juego, como hizo Francia", analizaba Zlatan sin ningún tipo de pudor tras la victoria de los franceses.

Mbappé, tras el partido, lo tenía claro al respecto. "Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos. Pensaron que íbamos a presentarnos en esmoquin para jugar, pero también sabemos jugar un fútbol sucio", finalizó el máximo goleador del Mundial 2026.