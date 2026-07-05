Iñaki Williams, de nuevo señalado en otro Mundial nefasto con Ghana

Joaquín Anduro 05 JUL 2026 - 10:05h.

Iñaki Williams no pudo sumar para Ghana en el Mundial

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La eliminación de Ghana en los octavos de final del Mundial 2026 con la derrota ante Colombia en Kansas City supuso un nuevo varapalo para Iñaki Williams. El futbolista del Athletic Club sigue lastrado en los torneos de selecciones y se marcha de su segundo Mundial como uno de los futbolistas más señalados dentro de las estrellas negras.

El equipo de Carlos Queiroz cuajó una buena actuación en la cita mundialista, superando la fase de grupos y llegando hasta dieciseisavos de final. Los ghaneses ganaron a Panamá, igualaron de forma histórica 0-0 ante Inglaterra y cayeron ante Croacia antes de ese 1-0 frente a la selección colombiana destacando sobre todo por los cerrojazos del portugués.

Esto ha impedido que los jugadores de ataque brillen y, con un Antoine Semenyo que sí que lo intentó sin éxito, las mayores críticas en Ghana han llegado hacia dos veteranos como Jordan Ayew e Iñaki Williams. El capitán ha cerrado un pésimo año después de haberse confirmado su descenso a la tercera categoría inglesa con el Leicester City mientras que el jugador del Athletic vuelve a fallar en una fase final.

La actuación de Iñaki Williams con Ghana en los Mundiales y Copas de África

En 2022, el atacante navarro cumplió el sueño de su abuelo y se decantó por la selección de Ghana después de haber jugado apenas un amistoso con España en 2016. Tras aclimatarse en tres amistosos, el jugador zurigorri disputó el Mundial de Qatar 2022 en el que Ghana cayó en la fase de grupos y en la que perdonó un gol cantado ante Portugal y dio una asistencia a Kudus frente a Corea, en la única victoria, al rematar mal un centro.

Iñaki Williams siguió sumando partidos con Ghana y marcó su primer gol ante Madagascar en la clasificación para la Copa África de 2024, de la que su selección se marchó contra pronóstico en la primera fase. En un grupo con Egipto, Cabo Verde y Mozambique, las estrellas negras dijeron adiós con sólo dos puntos al no colarse entre las mejores terceras del campeonato.

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Peor fue aún la ausencia de Ghana en la Copa África disputada en Marruecos este mes de enero en un desastre sólo salvado por la clasificación para el Mundial de este verano, el quinto en la historia del país. Una cita a la que el mayor de los Williams llegaba con ganas de reivindicarse tras una temporada complicada en el Athletic pero donde tampoco ha logrado brillar a su mejor nivel.

De los cuatro partidos del combinado africano en el torneo, Iñaki sólo ha participado en dos, los dos como titular, en los que no ha logrado marcar diferencias. Primero jugó contra Inglaterra en un choque complicado para un delantero al tener que pasarse todo el tiempo que estuvo sobre el campo defendiendo y, ante Colombia, tampoco pudo marcar diferencias y sólo lo intentó con disparos lejanos repelidos por los jugadores cafeteros.

Iñaki Williams se marcha ahora de vacaciones y, en unas semanas, se incorporará a las órdenes de Edin Terzic en la pretemporada del Athletic. Con el técnico alemán, el capitán del conjunto bilbaíno intentará recuperarse de una 25/26 para olvidar liderando dentro y fuera del campo al equipo rojiblanco.