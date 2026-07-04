Joaquín Anduro 04 JUL 2026 - 05:37h.

Así jugaron los hombres de Néstor Lorenzo y de Carlos Queiroz

La epopeya de Cabo Verde, historia de los Mundiales: invictos en los 90 minutos jugando contra tres campeonas

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Los dieciseisavos del Mundial 2026 acabaron con el triunfo de Colombia ante Ghana por 1-0 para citarse con Suiza en la siguiente ronda eliminatoria. El tanto de Jhon Arias antes de la primera pausa de hidratación sirvió para que los cafeteros sigan avanzando ante un equipo africano que tuvo más dominio sin ocasiones reales.

El encuentro en Kansas City comenzó extraño con las lesiones de Jhon Córdoba y Senaya y, entre el caos, Luis Súarez, que había salido por su compañero, se sacó un centro que transformó Jhon Arias. De ahí al final, las estrellas negras se fueron al ataque como no había sido habitual con Queiroz sin poder generar apenas ocasiones mientras que los colombianos no supieron matar el encuentro a la contra.

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El uno por uno de Colombia

Camilo Vargas [5]: Pese a que Ghana fue la selección que más apretó, el meta colombiano no tuvo que realizar ni una sola parada a disparos.

Daniel Muñoz [6]: No se prodigó en ataque como acostumbra el carrilero del Crystal Palace, que se centró en frenar el peligro de Semenyo por su costado.

Davinson Sánchez [7]: Un seguro en los balones aéreos y en el uno contra uno, mostrándose siempre muy difícil de superar.

Jhon Lucumí [8]: Se hartó de despejar balones el central del Bolonia cuando los ghaneses intentaban llegar al área de Camilo Vargas.

Johan Mojica [6]: Mantuvo a raya a Iñaki Williams y se ofreció como alternativa en ataque cada vez que pudo incorporarse.

Jefferson Lerma [6]: En los momentos de más presión de Ghana, el ex del Levante supo ejercer como ancla defensiva para conseguir que los de Queiroz no pisasen área.

Gustavo Puerta [9]: Partidazo del futbolista del Racing, ejerciendo como faro del juego cafetero por delante incluso de James y dejando muestras de su calidad.

Jhon Arias [8]: El mediapunta se sumó a los goleadores del Mundial rematando un centro de Luis Suárez. Muy móvil en el ataque para darle fluidez a Colombia.

James Rodríguez [4]: Sustituido al descanso después de una primera mitad en la que no estuvo al nivel que en el resto de partidos del torneo, donde tuvo más la iniciativa.

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Luis Díaz [5]: Una y otra vez buscó inquietar y marcar el extremo del Bayern, que estuvo más fino fuera del área que dentro, donde sólo marcó en fuera de juego.

Jhon Córdoba [-]: El ariete apenas pudo aguantar ocho minutos sobre el terreno de juego tras caer lesionado en un duelo con Opoku.

Sustituciones

Luis Suárez [6]: Entró nada más arrancar el partido y pronto generó el gol de Jhon Arias con un buen centro desde la derecha. Después, más pelea que ocasiones al echarse atrás su equipo.

Richard Ríos [6]: Entró en el descanso por James Rodríguez para darle más solidez a un centro del campo que comenzaba a sufrir.

Juan Fernando Quintero [7]: Buscó en más de una jugada sorprender con su zurda a Ati Zigi y casi lo logra con un trallazo desde 25 metros. Genial en el pase.

Jáminton Campaz [-]: Salió en el tramo final.

El uno por uno de Ghana

Lawrence Ati Zigi [7]: El portero del cintillo ya está recuperado de su lesión y lo demostró con varias paradas de mérito para evitar más goles de Colombia.

Marvin Senaya [-]: Al poco de la lesión de Jhon Córdoba llegó la del lateral ghanés, que se hizo daño al intentar frenar a Luis Díaz.

Derrick Luckassen [7]: La pareja de centrales de Ghana echó el cerrojo desquiciando a Colombia salvo por ese tanto de Jhon Arias y ahí tuvo culpa el autor del tanto ante Croacia.

Jerome Opoku [7]: Un muro atrás que ya sufrieron Panamá e Inglaterra y que regresó para volver a ejercer como mariscal en defensa.

Gideon Mensah [5]: Pudo hacer algo más en el 1-0, donde quedó perdido tras su rebote, pero se repuso para terminar cumpliendo con su actuación.

Thomas Partey [5]: Intentó sorprender a Colombia con un disparo nada más arrancar y se echó el equipo a la espalda en los mejores minutos del combinado africano.

Caleb Yirenkyi [5]: Mucho despliegue del centrocampista para ofrecer ayudas por todas partes del campo permitiendo que Ghana se fuese arriba.

Kwasi Sibo [5]: Quien haya visto su última temporada en el Real Oviedo puede esperar poco de él con la pelota en los pies pero, defensivamente, ha completado un gran torneo. Se fue tocado.

Iñaki Williams [3]: Un nuevo partido de Ghana en el que Iñaki Williams queda señalado. Se mostró demasiado acelerado en ocasiones por intentar brillar, sin premio.

Antoine Semenyo [5]: El que más lo intentó de todo el ataque del equipo africano a pesar de que estuvo muy vigilado por la defensa de Colombia.

Jordan Ayew [2]: Partido dramático del capitán ghanés, en la tónica de todo el torneo. Ni siquiera acertó con sus malos golpeos a balón parado.

Sustituciones

Alidu Seidu [6]: A pesar de salir al campo casi sin calentar y tener por delante a Luis Díaz, el lateral diestro terminó destacando en la zaga tras su despiste en el 1-0.

Elisha Owusu [5]: Colaboró para mantener el nivel en la medular impidiendo que los suyos se cayesen.

Abdul Fatawu [4]: Jugó más de media hora y no se notó que estuviese sobre el terreno de juego.

Ernest Nuamah [-]: Salió en el tramo final y no pudo incidir.

Prince Adu [-]: No le llegó ningún balón de peligro como para anotar.