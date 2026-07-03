Embolo se carga a los de Luca Zidane: las notas del Suiza - Argelia

Redacción ElDesmarque 03 JUL 2026 - 07:30h.

Suiza se enfrentará en los octavos al ganador del duelo entre Colombia y Ghana

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Suiza no ha sufrido para ganar a Argelia en los dieciseisavos del Mundial. Un gol de Breel Embolo y Dan Ndoye han valido para vencer a los argelinos 2-0 y estar en la siguiente ronda en donde se enfrentará al ganador del Colombia - Ghana el próximo martes 7 de julio.

Jugó mejor Argelia tras el pitido de inicio y tuvo dos acercamientos al área de Suiza con la velocidad por el flanco derecho de Rafik Belghali que, sin embargo, en dos centros precisos, no tuvo respuesta de Houssem Abouar ni del veterano de 35 años Riyad Mahrez.

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Sin embargo, Suiza fue el que abrió la cuenta a los diez minutos con un gol a boca de jarro convertido por el delantero Breel Embolo, quien cayéndose empujó la pelota ante la mirada impotente del portero Luca Zidane, después de un frenético cambio de ritmo por la izquierda de la principal estrella de la Nati, Johan Manzambi.

Los suizos comprendieron que era por la banda izquierda donde tenían espacio y libertad para hacerle daño a Argelia y buscaron más goles, no solo con el habilidoso Manzambi sino con Rubén Vargas. El partido tuvo un ritmo intenso porque los argelinos no se dieron por vencidos y buscaron el empate con determinación, aunque sin claridad al visitar la puerta de Suiza, que terminó el primer tiempo arrinconada a la espera de poder ampliar la ventaja en una jugada de contraataque.

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No la consiguió en el periodo inicial, pero sí en el primer minuto de la segunda parte porque salió a presionar a Argelia en su área y aprovechó un doble error defensivo de los norafricanos para convertir el 2-0 con un zapatazo de Dan Ndoye desde la medialuna que mandó la pelota al palo derecho de Zidane.

Enseguida, Argelia volvió a meter en su terreno a Suiza, pero también pareció que la Nati eligió apertrecharse para manejar el resultado y sentenciar el triunfo jugando a la contra.

Tras la pausa de hidratación, ambos equipos hicieron dos modificaciones en la nómina: Argelia para refrescar el ataque y lograr pronto el descuento, Suiza para poblar más la media cancha y defenderse, así tuviera que sacar a Manzambi y a Vargas, los dos más rápidos y hábiles de su ataque.

Fue un riesgo el que tomó el técnico suizo Murat Yakin, porque Fabien Rieder, sustituto de Vargas, se perdió el 3-0 de manera increíble con el arco a placer al impactar mal la pelota. Por suerte, los cambios no rindieron frutos en los argelinos y poco sufrimiento tuvieron los ganadores hasta oír el pitido final.

Los titulares de Suiza

Gregor Kobel [6]

Ricardo Rodríguez [6,5]

Manuel Akanji [7]

Nico Elvedi [7]

Denis Zakaria [7,5]

Granit Xhaka [7,5]

Remo Freuler [6]

Ruben Vargas [6]

Johan Manzambi [7,5]

Dan Ndoye [8,5]

Breel Embolo [7,5]

Los suplentes de Murat Yakin

Fabian Rieder [6]

Noah Okafor [6,5]

Zeki Amdouni [5]

Silvan Widmer [s.c]

Michel Aebischer [s.c]

Los titulares de Argelia

Luca Zidane [4]

Rayan Ait-Nouri [6]

Ramy Bensebaini [6,5]

Aissa Mandi [6]

Rafik Belghali [7]

Nabil Bentaleb [5,5]

Fares Chaibi [5]

Houssem Aouar [5]

Ramiz Zerrouki [5]

Ibrahim Maza [4]

Riyad Mahrez [4]

Los suplentes de Vladimir Petković

Jaouen Hadjam [7]

Amine Gouiri [6]

Anis Hadj Moussa [6]

Hicham Boudaoui [5]

Adil Boulbina [s.c]