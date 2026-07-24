Coches y Motos 24 JUL 2026 - 23:09h.

Alternativa eléctrica alemana que enamora por diseño, precio y prestaciones

BYD trae a España el icono americano

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El BYD Dolphin se ha convertido en una de las referencias entre los eléctricos asequibles. Sin embargo, el Volkswagen ID.3 responde ahora con una promoción especialmente agresiva. Su precio de catálogo alcanza los 35.491 euros, pero Volkswagen lo anuncia desde 26.420 euros. Una cifra que cambia por completo su posición en el mercado.

El ID.3 también se enfrenta a los Kia EV3, MG4 y Nissan Leaf. Frente a ellos propone un diseño futurista, una conducción silenciosa y un comportamiento equilibrado. Mide 4,26 metros, aunque su batalla de 2,77 metros permite aprovechar muy bien el habitáculo. El maletero ofrece 385 litros, ampliables hasta 1.267 litros.

El eléctrico de Volkswagen que eligen los más urbanitas

La versión de acceso utiliza un motor eléctrico de 170 CV. Está alimentado por una batería de 52 kWh y puede recorrer hasta 415 kilómetros según el ciclo WLTP. Su velocidad máxima está limitada a 160 km/h. Son cifras suficientes para los desplazamientos diarios y para realizar viajes con una planificación mínima.

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La gama cuenta con alternativas superiores capaces de alcanzar hasta 628 kilómetros de autonomía. Esa cifra permite mirar directamente al Tesla Model 3 y reduce considerablemente la preocupación por las recargas. El Volkswagen no busca únicamente competir por precio. También pretende convencer por eficiencia, calidad de marcha y facilidad de utilización.

Equipamiento muy tecnológico

El acabado Pure llega sorprendentemente completo. Incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED y cristales traseros oscurecidos. También incorpora climatizador bizona, asientos delanteros calefactados y volante térmico. Añade acceso sin llave, cargador inalámbrico y cámara trasera. La iluminación ambiental permite elegir entre diez colores.

La tecnología ocupa un papel protagonista. Dispone de navegador Discover Pro, asistente de voz IDA y conexión inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. La seguridad incluye control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y frenada automática con detección de peatones. También cuenta con reconocimiento de señales y detector de cansancio.