Kia convierte en accesible el eléctrico más deseado de su gama con un precio difícil de igualar

Coches y Motos 03 AGO 2026 - 04:27h.

El SUV eléctrico ideal para todo lo tiene Kia

Kia revoluciona el segmento de los monovolúmenes

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Pagar menos de 25.000 euros por un eléctrico de 204 CV parecía improbable. Kia ha cambiado la percepción. El EV3 se anuncia desde 24.530 euros, con las ayudas públicas incluidas. Su tarifa de catálogo alcanza 36.188 euros. La diferencia es tan amplia que modifica su posición dentro del mercado.

La oferta necesita una lectura. Los 11.658 euros de diferencia no proceden de una rebaja comercial. También intervienen las subvenciones disponibles. Por eso, el precio dependerá de que el comprador cumpla sus requisitos. Aun así, la cifra anunciada convierte al EV3 en una de las propuestas eléctricas llamativas.

El EV3 es uno de los mejores de la gama eléctrica de Kia

Lo destacable es que la versión económica no llega vacía. El acabado Air incorpora dos pantallas de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect y conectividad. Incluye climatizador bizona, faros LED, llantas de 17 pulgadas y llave. También ofrece sensores delanteros y traseros, cámara y control de crucero adaptativo con Stop&Go.

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La seguridad resulta completa. Dispone de frenada de emergencia, detección de peatones y ciclistas y asistentes de conducción. Esa dotación evita que el precio bajo se traduzca en renuncias. El EV3 mantiene así la sensación tecnológica que lo ha convertido en uno de los Kia más deseados.

Aparece la parte práctica. Sus 4,30 metros de longitud permiten utilizarlo en ciudad. La distancia entre ejes de 2,68 metros favorece el habitáculo. El maletero ofrece 460 litros y alcanza 1.251 litros con los asientos abatidos. Son cifras de un automóvil preparado para cubrir las necesidades.

204 CV de potencia y más de 430 km de autonomía

La potencia es común. Todas comparten un motor de 204 CV y 283 Nm, asociado a la tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y llega a 170 km/h. La diferencia se encuentra en la batería, el precio y la distancia entre recargas.

La batería de 58 kWh homologa 436 kilómetros. La opción de 81 kWh eleva la autonomía a 605 kilómetros y parte de 33.180 euros. Desde luego, Opel Mokka-e, Peugeot e-2008 o Citroën ë-C3 Aircross no lo tienen fácil. Ni siquiera los chinos.