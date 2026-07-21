Coches y Motos 21 JUL 2026 - 05:14h.

239 CV de potencia, espacio para toda la familia, 5,5 litros cada 100 km y un precio irresistible

Kia revoluciona el segmento de los monovolúmenes

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Casi 12.700 euros de rebaja convierten al Kia Sportage híbrido en una de las grandes oportunidades del momento. Su precio oficial alcanza los 40.148 euros, pero Kia lo anuncia en su página web por solo 27.460 euros. Una cifra sorprendente. Incluso cuesta menos que la versión convencional equipada únicamente con motor de gasolina.

El Sportage no necesita demasiadas presentaciones. Es el modelo más vendido de Kia en España y también en el resto del mundo. Su quinta generación ha destacado por una imagen moderna y fácilmente reconocible. A ello suma buenos acabados, abundante tecnología y un interior especialmente cómodo para viajar. Modelos como el Nissan Qashqai, Renault Austral o Mazda CX-5 mantienen argumentos sólidos. Sin embargo, pocos pueden combinar este nivel de potencia, espacio, equipamiento y precio.

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La versión híbrida autorrecargable está muy rebajada

La promoción corresponde a la versión híbrida HEV de 239 CV. Combina un motor de gasolina 1.6 T-GDi con una unidad eléctrica. Juntos entregan 280 Nm de par máximo. El sistema está asociado a un cambio automático de seis relaciones y envía toda la potencia a las ruedas delanteras.

No es solo una mecánica pensada para reducir el consumo. También ofrece unas prestaciones destacadas. El Sportage necesita 7,9 segundos para pasar de 0 a 100 km/h y alcanza los 196 km/h. Su gasto medio homologado es de 5,5 litros cada 100 kilómetros. Una cifra muy razonable para un SUV de este tamaño y potencia.

El SUV ideal para el día a día, y también para viajes largos

El habitáculo es otro de sus puntos fuertes. Hay suficiente espacio para adultos en las dos filas y el acceso resulta cómodo. El maletero ofrece 526 litros, por lo que responde bien ante las necesidades de una familia. Con los respaldos traseros abatidos, la capacidad puede crecer hasta alcanzar los 1.715 litros.

El acabado Concept ya incluye sensores de aparcamiento delanteros y traseros, llave inteligente y arranque mediante botón. También incorpora retrovisores eléctricos calefactables y una pantalla curvada de 12,3 pulgadas. El navegador Kia Connect es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. La seguridad se completa con mantenimiento de carril, frenada automática y detección de fatiga.