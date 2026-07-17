Renault rebaja el precio del Mégane, una alternativa que convence por calidad y equipamiento

Coches y Motos 17 JUL 2026 - 09:47h.

Uno de los compactos eléctricos más equilibrados que puedes comprar en España

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Cada vez hay más coches eléctricos. También más competencia. Por eso el Renault Mégane E-Tech quiere ganar protagonismo. Lo hace con una importante rebaja. Y con un producto muy equilibrado. Destaca por su calidad, su tecnología y su agradable conducción. Es una alternativa muy seria frente al Volkswagen ID.3, el Nissan Leaf o el Opel Astra eléctrico.

El Renault Mégane E-Tech reúne muchas virtudes. Tiene un diseño moderno. Un interior de calidad. Mucha tecnología. Buen rendimiento. Y una autonomía suficiente para la mayoría de conductores. Una opción muy recomendable para quien busca un eléctrico equilibrado, cómodo y bien equipado.

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Renault anuncia este modelo desde 34.574 euros al contado o 31.439 euros financiados. Además, a estas cantidades todavía pueden restarse las ayudas del Plan Auto+. Eso mejora mucho su relación calidad-precio. Especialmente para quienes buscan un eléctrico bien equipado y con una buena autonomía.

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El Mégane E-Tech mide 4,20 metros de largo. Es un tamaño muy práctico. Se mueve con facilidad por ciudad. También resulta cómodo en carretera. El maletero de 440 litros permite viajar con equipaje sin problemas. El interior ofrece buenos materiales. Los ajustes transmiten sensación de solidez. Todo está muy cuidado.

218 CV de potencia y casi 470 km de autonomñia

La versión anunciada monta un motor eléctrico de 218 CV y 300 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos. La velocidad máxima está limitada a 150 km/h. Equipa una batería de 63 kWh. Homologa hasta 468 kilómetros de autonomía. Además, disfruta de la etiqueta CERO de la DGT.

Al volante convence desde los primeros kilómetros. La respuesta del motor es inmediata. La suspensión filtra bien las irregularidades. La dirección resulta precisa. También transmite confianza. Es un coche pensado para el uso diario. Pero no renuncia al confort en viajes largos.

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes. Desde el acabado Techno incorpora cuadro digital, pantalla OpenR Link, climatizador bizona, cámara trasera, faros LED, regulador de velocidad adaptativo, conectividad para smartphones y numerosos asistentes de conducción. No hace falta recurrir a las versiones más caras para disfrutar de una dotación muy completa.