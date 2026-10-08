LEPAS L6 EV y L4 EV: los nuevos SUV eléctricos que llegan a España

LEPAS ampliará su presencia en España con dos nuevos modelos eléctricos

Smart pone un SUV eléctrico tan tecnológico, pero con un precio tan competitivo, que ni Volvo ni Mini consiguen ofrecer una propuesta equivalente

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LEPAS ampliará su presencia en España con dos nuevos modelos eléctricos. Los L6 EV y L4 EV llegarán a la red de concesionarios a principios de 2027, tras el lanzamiento del L8 Súper Híbrido.

Ambos SUV comparten el lenguaje de diseño Leopard Aesthetics y la plataforma inteligente LEXP, que integra electrificación, conectividad, seguridad y gestión energética.

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El L6 EV se posiciona en el segmento C y combina espacio, autonomía y confort para ciudad y viajes largos. El L4 EV, más compacto, se orienta a la movilidad urbana.

L6 EV: 450 kilómetros y 217 CV

El L6 EV mide 4.570 milímetros de longitud, 1.852 de anchura y 1.676 de altura, con una batalla de 2.700 milímetros. Su sistema eléctrico combina una batería LFP de 65 kWh con un motor de 160 kW, 217 CV y 275 Nm.

Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y ofrece 450 kilómetros WLTP. La carga rápida en corriente continua llega a 120 kW y permite pasar del 30% al 80% en unos 22 minutos.

También incorpora V2L de 3,3 kW para alimentar dispositivos compatibles. El equipo europeo de chasis ha realizado una puesta a punto específica.

Entre sus soluciones técnicas figuran la dirección asistida eléctrica y el sistema de frenado Bosch IBP 2.0, para mejorar frenada, recuperación energética y tacto del pedal.

El interior presenta una pantalla central vertical de 13,2 pulgadas y un cuadro digital de 8,88 pulgadas. Utiliza un procesador Qualcomm Snapdragon 8155 y asistente de voz.

El maletero ofrece 410 litros, ampliables hasta 1.334 litros con los asientos traseros abatidos, además de otros 99 litros de almacenamiento bajo el piso. Puede equipar techo panorámico, climatización bizona, volante calefactado y cargador inalámbrico de 50 W.

L4 EV: formato compacto y hasta 450 kilómetros

El L4 EV mide 4.415 milímetros de longitud, 1.817 de anchura y 1.630 de altura, con la misma batalla de 2.700 milímetros. Mantiene espacio para cinco ocupantes.

Su motor eléctrico desarrolla 218 CV y 275 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza 170 km/h. La batería LFP de 65 kWh ofrece hasta 450 kilómetros WLTP.

La carga rápida alcanza 120 kW y permite recuperar del 30% al 80% en aproximadamente 22 minutos. Destacan las pantallas de 8,8 y 13,2 pulgadas, el Snapdragon 8155 y un asistente de voz.

El maletero cubica 458 litros y llega a 1.284 litros al abatir la segunda fila. Suma 34 espacios portaobjetos, superficie de carga plana y un compartimento bajo el capó.

El diseño exterior recurre a un frontal cerrado, faros estilizados y líneas fluidas, con configuraciones bitono y llantas específicas.

Con estos dos eléctricos, LEPAS completa una estrategia de gama que suma tres SUV y dos tecnologías de propulsión. La marca, lanzada en 2024 en China, forma parte del ecosistema industrial de Chery y cuenta con ocho centros internacionales de I+D.

Su filosofía “Conduce Tu Elegancia” pretende combinar tecnología, seguridad y diseño. El desembarco de los L6 EV y L4 EV permitirá a LEPAS competir en dos segmentos SUV eléctricos, aunque sus precios aún no han sido comunicados.