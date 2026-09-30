Leapmotor lanza un eléctrico urbano tan sencillo, pero tan económico, que ni Dacia consiguen acercarse

Coches y Motos 30 SEP 2026 - 14:07h.

El T03 es un EV perfecto para los que no quieren complicaciones

El nuevo Leapmotor híbrido es, para muchos, el mejor

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El Leapmotor T03 no intenta convencer mediante una carrocería espectacular ni una batería enorme. Su propuesta es mucho más directa: cinco puertas, 95 CV, 265 kilómetros WLTP y un precio promocional que puede bajar de 13.000 euros al combinar campañas, CAE y ayudas. Incluso Dacia tiene dificultades para colocar un eléctrico equivalente en esa zona.

La cifra exige cumplir condiciones y no representa el PVP limpio, situado alrededor de 19.475 euros. Aun así, muestra hasta qué punto Leapmotor ha reducido la barrera de entrada. El ahorro diario también se beneficia de una mecánica con pocas operaciones de mantenimiento. Para quien disponga de un enchufe y necesite un segundo coche urbano, el T03 puede costar lo mismo que algunos gasolina básicos.

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Poco más de 3,6 metros que se aprovechan bien

La carrocería mide 3,62 metros, por lo que cabe en aparcamientos donde un utilitario actual empieza a resultar incómodo. Sus formas son altas y redondeadas, con faros ovalados, un capó muy corto y ruedas pequeñas situadas cerca de las esquinas. No presume de robustez ni intenta disfrazarse de SUV.

Esa sencillez tiene una ventaja clara dentro. El techo elevado deja espacio razonable sobre la cabeza y las puertas posteriores permiten utilizarlo como un coche normal, no como un pequeño capricho de dos plazas. El maletero es modesto, pero los respaldos abatibles amplían la capacidad para compras grandes u objetos ocasionales.

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La visibilidad resulta buena gracias al parabrisas amplio y a una cintura relativamente baja. En calles estrechas se entiende rápidamente su razón de ser: gira con facilidad, se controla bien desde los extremos y no obliga a vigilar constantemente las esquinas de la carrocería.

Una batería ajustada para la rutina urbana

El motor eléctrico desarrolla 70 kW, equivalentes a 95 CV, y 158 Nm. No necesita más para salir con agilidad de los semáforos o incorporarse a una ronda urbana. La entrega inmediata permite que parezca más rápido a baja velocidad de lo que su potencia podría sugerir.

La batería ronda los 37 kWh y homologa 265 kilómetros combinados, que pueden acercarse a 395 en ciclo urbano. No está pensado para cruzar España con pocas paradas, pero ofrece margen suficiente para varios días de desplazamientos cortos. Con una carga nocturna doméstica vuelve a empezar la jornada con toda la autonomía disponible, sin pasar por una gasolinera.

Dispone de tres modos de conducción y tres niveles de asistencia de la dirección. No convierten el T03 en un deportivo, aunque permiten ajustar la respuesta para tráfico, carreteras rápidas o una conducción especialmente eficiente. La etiqueta Cero añade ventajas de acceso y aparcamiento en muchas ciudades.

Más equipamiento del que su precio hace esperar

El interior reúne instrumentación digital y una pantalla central desde la que se gestionan multimedia, climatización y ajustes. También puede incluir techo panorámico, cámara trasera, navegación conectada y diferentes asistentes. Los materiales son sencillos, pero el ambiente no parece el de un coche deliberadamente vacío.

Leapmotor cuenta además con el respaldo comercial y posventa de Stellantis en Europa. La red española continúa creciendo y la marca prevé alcanzar 80 puntos al terminar 2026, un apoyo importante para un fabricante todavía poco conocido.

Dacia conserva una imagen más asentada y soluciones muy prácticas, pero el T03 aprieta donde más duele: coste de acceso, cinco puertas y autonomía suficiente para ciudad. No intenta resolver todos los viajes de una familia. Como eléctrico urbano fácil de entender y barato de mantener, resulta difícil acercarse a su propuesta.