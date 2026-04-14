El nuevo Leapmotor T03 LCV quiere triunfar con el reparto en la ciudad

La firma “ítalo-china" amplía su estrategia comercial con el lanzamiento de un vehículo ligero 100% eléctrico

Diseñado específicamente para optimizar la logística urbana, reducir costes operativos y adaptarse a las nuevas normativas de bajas emisiones en las grandes ciudades

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La firma “ítalo-china" amplía su estrategia comercial con el lanzamiento de un vehículo ligero 100% eléctrico, diseñado específicamente para optimizar la logística urbana, reducir costes operativos y adaptarse a las nuevas normativas de bajas emisiones en las grandes ciudades.

El coche es tecnológicamente chino, su comercialización, distribución y ahora también su fabricación está integradas en el ecosistema de Stellantis. Esto significa que es una marca asiática bajo el paraguas corporativo y operativo de un gigante europeo (Stellantis). Su identidad es, por tanto, una combinación de tecnología asiática y gestión/distribución occidental.

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La movilidad profesional está experimentando una transformación sin precedentes ante la expansión de las zonas de bajas emisiones y el imparable auge del comercio electrónico. En este contexto, Leapmotor ha dado un paso estratégico con la presentación del nuevo T03 LCV. Este vehículo comercial ligero, derivado de su compacto eléctrico, llega al mercado con una misión clara: ofrecer una alternativa eficiente, accesible y ágil para las empresas y operadores logísticos que necesitan soluciones de transporte en entornos urbanos densos y altamente exigentes.

Eficiencia y buena capacidad

A pesar de su reducido tamaño —con apenas 3.620 mm de longitud—, el Leapmotor T03 LCV destaca por un aprovechamiento inteligente del espacio. El modelo ha sido adaptado específicamente para el uso profesional, logrando un volumen de carga de 657 litros y una capacidad de carga útil de hasta 220 kilogramos. Estas cifras lo posicionan como un aliado idóneo para la entrega de última milla, donde la facilidad para maniobrar y estacionar en el centro de las ciudades se convierte en una ventaja competitiva fundamental para cualquier operador.

Bajo el capó, el T03 LCV integra un motor eléctrico de 70 kW (95 CV) que garantiza un rendimiento constante. Sin embargo, lo que realmente diferencia a este pequeño comercial es su capacidad de personalización. Los conductores pueden adaptar el comportamiento del vehículo a través de tres modos de conducción —Eco, Standard y Sports—, que permiten priorizar la máxima eficiencia energética para extender la autonomía en los repartos diarios o bien optar por una respuesta dinámica más ágil.

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Tecnología al servicio del conductor

La experiencia de uso se completa con un sistema de dirección ajustable en tres niveles: Comfort, ideal para realizar maniobras en calles estrechas; Sports, para una mayor precisión; y Standard, que busca el equilibrio perfecto. El modo Eco resulta especialmente relevante para el sector logístico, ya que optimiza el frenado regenerativo y suaviza la entrega de potencia, permitiendo maximizar la vida útil de la batería durante los trayectos urbanos recurrentes.

Con este lanzamiento, Leapmotor busca posicionarse como un proveedor esencial para pequeñas empresas y flotas que requieren vehículos cero emisiones con bajos costes de mantenimiento. El T03 LCV no pretende ser solo una herramienta de trabajo, sino un salto tecnológico que combina la robustez necesaria para la actividad comercial con la sostenibilidad que exige la normativa actual.