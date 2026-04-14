El nuevo Ford Mustang es el coche más bonito de su historia

Coches y Motos 14 ABR 2026 - 10:48h.

Un icono que combina diseño, prestaciones y tecnología de forma espectacular

Ford hace una locura con el precio del Focus

Compartir







El Ford Mustang vuelve a reinventarse. Y lo hace manteniendo su esencia. Es más moderno. Más tecnológico. Pero sigue siendo un auténtico muscle car. Un modelo que combina tradición y futuro como pocos en el mercado.

Se ofrece en dos carrocerías. Coupé y Cabrio. Esto permite elegir entre una experiencia más purista o una conducción a cielo abierto. En ambos casos, el Mustang sigue siendo un coche emocional. Pensado para disfrutar cada kilómetro.

PUEDE INTERESARTE El Ford Kuga está sentenciado

Uno de los deportivos por excelencia en todo el mundo

A nivel de diseño, el salto es evidente. Mantiene sus proporciones clásicas. Capó largo. Silueta baja. Pero introduce detalles más afilados y actuales. Las dos versiones ofrecen 4.789 mm de largo y solo 1.396 mm de alto, transmitiendo deportividad desde cualquier ángulo. Es pura presencia.

PUEDE INTERESARTE Ford elige al sustituto del Focus

Su precio de partida arranca en 62.415 euros. No es un coche barato. Pero tampoco pretende serlo. Compite con modelos como el Toyota GR Supra o el Jaguar F-Type Coupé, pero lo hace con una personalidad única.

Así es el Ford Mustang más barato

Bajo el capó encontramos lo más importante. Un motor V8 de 5.0 litros. Entrega 446 CV y 540 Nm. Con tracción trasera y cambio manual, acelera de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos. Su velocidad máxima alcanza los 249 km/h. Sensaciones puras.

Para quienes quieren más, hay una versión superior de 453 CV. Más potencia. Más carácter. Y la misma filosofía. Un coche que no busca la eficiencia. Busca emociones. Aunque su consumo medio de 12 l/100 km deja claro su enfoque.

El equipamiento también está a la altura. Destacan los frenos Brembo, la pantalla digital curva, los asientos eléctricos y el sistema de sonido avanzado. Todo acompañado de múltiples asistentes.