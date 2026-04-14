Coches y Motos 14 ABR 2026 - 09:04h.

225 CV de potencia, casi 90 km de autonomía eléctrica y etiqueta CERO de la DGT

Peugeot tiene uno de los mejores utilitarios del momento

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Mientras muchos ponen el foco en los SUV chinos, el Peugeot 3008 vuelve a ganar protagonismo. Acaba de renovarse. Y lo hace con un enfoque más deportivo, más tecnológico y más atractivo. Un SUV que combina diseño y eficiencia.

En diseño, el cambio es evidente. Adopta una silueta tipo coupé, más dinámica. Más moderna. Y con un carácter muy marcado. Con 4.542 mm de largo y una batalla de 2.739 mm, ofrece un interior amplio. También un maletero de 520 litros, perfecto para uso familiar. Además, su altura libre al suelo de 198 mm mejora su versatilidad. Compite con modelos como el Kia Sportage o el Nissan Qashqai, pero con un estilo mucho más atrevido.

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La versión PHEV del Peugeot 3008 está de oferta

Antes de hablar de precios, conviene entender su gama. Ofrece varias mecánicas. Desde versiones electrificadas hasta opciones más eficientes. Pero la que realmente destaca es la híbrida enchufable. Es la que nos ocupa. Para muchos es la más interesante. Y actualmente dispone de un descuento a tener muy en cuenta.

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Aquí entra el factor muy importante. El precio. Esta versión parte de 43.647 euros, pero actualmente se anuncia desde 38.830 euros. Esto supone un descuento de 4.817 euros, muy importante. Una rebaja que lo hace mucho más competitivo frente a sus rivales.

Así es el 3008 PHEV

En el apartado mecánico, convence. Combina un motor gasolina con uno eléctrico para entregar 225 CV y 300 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y alcanza los 220 km/h. Además, puede recorrer hasta 87 km en modo eléctrico, con etiqueta CERO.

El equipamiento también es uno de sus puntos fuertes. Desde el acabado Allure incluye pantalla digital, conectividad, asistentes avanzados y climatizador bizona. En conjunto, el 3008 ofrece tecnología, diseño y eficiencia en un paquete muy completo. Un SUV pensado para disfrutar cada kilómetro.