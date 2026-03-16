Kia enamora con el Sportage más atractivo de su generación

eldesmarque.com 16 MAR 2026 - 09:27h.

Un C-SUV que denota un marcado carácter premium

Kia convierte el EV3 en una furgoneta

Compartir







El Kia Sportage es uno de los modelos más importantes dentro de la gama del fabricante coreano. No solo es el SUV más vendido de Kia en España, sino también uno de los más populares a nivel mundial. Actualmente se encuentra en su quinta generación, una etapa en la que el modelo ha evolucionado en diseño, tecnología y calidad.

Uno de sus mayores atractivos es precisamente su estética. El nuevo Sportage apuesta por una imagen muy moderna y llamativa. El frontal incorpora una firma luminosa muy característica y una parrilla de gran tamaño. Todo ello crea una presencia muy dinámica y diferente a la de sus rivales.

PUEDE INTERESARTE Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

El nuevo Kia Sportage no deja de sumar adeptos

Además, el SUV coreano destaca por ofrecer unas dimensiones muy equilibradas. El Kia Sportage mide 4.515 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.680 mm. Estas cifras permiten disfrutar de un interior amplio y confortable. Dentro del mercado compite con modelos muy conocidos. Entre sus principales rivales aparecen el Nissan Qashqai, el Volkswagen Tiguan o el Renault Austral. Frente a ellos, el Sportage destaca por su equipamiento, su espacio interior y un comportamiento muy equilibrado. El maletero ofrece 526 litros de capacidad, ampliables hasta 1.715 litros.

El precio también es uno de sus grandes argumentos. El Kia Sportage arranca en 29.270 euros al contado, una cifra competitiva para su categoría. Esto lo convierte en una opción interesante para quienes buscan un SUV moderno sin llegar a precios demasiado elevados.

Así es el Sportage más económico

La gama de gasolina comienza con el motor 1.6 T-GDi de 150 CV. Este bloque ofrece 270 Nm de par máximo y está asociado a un cambio manual de seis velocidades con tracción delantera. En prestaciones acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos y alcanza 192 km/h de velocidad máxima.

En cuanto al consumo, homologa una media de 6,8 litros cada 100 km, una cifra razonable para un SUV de su tamaño. Esta mecánica está pensada para quienes buscan un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia.

El equipamiento del acabado Concept también es bastante completo. Incluye llantas de 17 pulgadas, faros LED, climatizador bizona automático y cámara de aparcamiento trasera. También suma Android Auto y Apple CarPlay con pantalla de 8 pulgadas.

Además, incorpora numerosos sistemas de seguridad y asistencia. Entre ellos destacan el asistente de mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales de tráfico o el sistema de frenada de emergencia. Todo ello convierte al Kia Sportage en uno de los SUV más completos y atractivos de su generación.