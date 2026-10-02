Coches y Motos 02 OCT 2026 - 06:22h.

El C10 no es premium, pero sí una opción para los que buscan mucha tecnología

El nuevo Leapmotor híbrido es, para muchos, el mejor

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El Leapmotor C10 utiliza una batería integrada en la estructura, un habitáculo dominado por software y una carrocería de 4,74 metros para competir desde poco más de 30.000 euros según campaña. No pretende copiar el prestigio de BMW, Mercedes o Audi. Les plantea una pregunta más incómoda: cuánto hay que pagar para conseguir un espacio y una dotación semejantes.

La propuesta resulta especialmente interesante como coche familiar. El C10 ofrece una distancia entre ejes generosa, suelo prácticamente plano y una segunda fila amplia, además de una versión eléctrica y otra de autonomía extendida. La elección no queda limitada a conductores con cargador doméstico y recorridos perfectamente previsibles.

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Una arquitectura pensada alrededor de la batería

La versión eléctrica utiliza una batería de 69,9 kWh integrada mediante tecnología Cell-to-Chassis. Al formar parte de la estructura, reduce piezas y permite aprovechar mejor la altura interior. El motor posterior desarrolla 231 CV y la autonomía homologada alcanza 420 kilómetros WLTP.

No es la cifra más alta entre los SUV premium, pero resulta suficiente para viajes con paradas razonables. La entrega trasera aporta una respuesta suave y evita que la dirección tenga que gestionar también toda la tracción. El coche prioriza estabilidad y confort antes que una puesta a punto deportiva.

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La alternativa REEV añade un motor de gasolina que funciona principalmente como generador. Permite realizar buena parte de los desplazamientos en eléctrico y continuar un viaje repostando combustible cuando no hay cargadores disponibles. Es una solución útil para quien quiera conducción eléctrica sin depender completamente de la infraestructura.

Una pantalla de 14,6 pulgadas gobierna la cabina

El salpicadero adopta una distribución horizontal con instrumentación digital y una pantalla central de 14,6 pulgadas. El sistema reúne navegación, climatización, aplicaciones y ajustes del vehículo, apoyado por actualizaciones remotas. Hay pocos botones físicos, de modo que algunas tareas requieren acostumbrarse a los menús.

Los asientos delanteros pueden incorporar calefacción, ventilación y regulación eléctrica, mientras un gran techo de cristal aporta luz a las dos filas. También aparecen cámara de visión periférica, control de crucero adaptativo y asistentes de carril según acabado. Igualar esa dotación mediante opciones eleva rápidamente la factura de un premium alemán.

Detrás, el suelo plano y la batalla larga dejan buen espacio para piernas. El maletero ronda los 435 litros y los respaldos abatibles permiten crear una zona de carga amplia. No lidera por capacidad absoluta, aunque la cabina utiliza bien el tamaño exterior.

El diseño acompaña esa sensación de amplitud. Unos faros finos, los tiradores enrasados y la línea luminosa posterior crean una imagen sobria que evita parecer una copia de los SUV alemanes. Las ruedas grandes equilibran la carrocería y el techo mantiene suficiente altura hasta el final. Tiene presencia sin necesitar una parrilla cromada ni falsos detalles deportivos.

Más contenido por cada euro invertido

Los fabricantes alemanes conservan ventaja en refinamiento de algunos mandos, personalización y reconocimiento de marca. El C10 responde con una garantía extensa, mucha dotación de serie y una red europea apoyada por Stellantis que continúa creciendo.

La diferencia económica permite acceder a un SUV eléctrico grande sin entrar en tarifas cercanas a los 60.000 euros. Eso cambia la comparación: ya no se trata de decidir si el Leapmotor reproduce cada detalle de un BMW, sino de valorar cuánto uso real aporta cada desembolso.

El C10 obliga a mirar más allá de los emblemas porque su tecnología no se limita a una pantalla llamativa. Integra la batería en la estructura, ofrece dos formas de electrificación y dedica sus centímetros a los pasajeros. Para una familia que mida espacio, equipamiento y coste, resulta difícil ignorarlo.