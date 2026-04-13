El Leapmotor C10 apunta a ser el modelo más atractivo de la marca por su autonomía y diseño limpio

Coches y Motos 13 ABR 2026 - 05:44h.

Una propuesta que combina eficiencia eléctrica, diseño depurado y una configuración técnica equilibrada

El nuevo Leapmotor híbrido es, para muchos, el mejor

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El Leapmotor C10 apunta a convertirse en el modelo más atractivo de la marca gracias a una propuesta que combina eficiencia eléctrica, diseño depurado y una configuración técnica equilibrada. Este SUV eléctrico, concebido desde una plataforma específica para vehículos de cero emisiones, refleja una clara intención de posicionarse como alternativa real dentro del segmento medio europeo.

Desde el primer vistazo, el C10 transmite una identidad marcada por la limpieza visual. Su carrocería apuesta por superficies suaves, sin estridencias, donde cada línea cumple una función estética y aerodinámica. El frontal cerrado, característico en los eléctricos, se integra con una firma lumínica estilizada que recorre el conjunto con discreción. La silueta lateral mantiene proporciones robustas, mientras que la zaga remata el diseño con una coherencia que refuerza su carácter moderno.

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El interior sigue esa misma filosofía minimalista. El habitáculo elimina elementos innecesarios y centra la experiencia en una gran pantalla central que actúa como eje del sistema multimedia y de control. La disposición de los mandos reduce la carga visual y mejora la ergonomía, generando un entorno más limpio y funcional. Cabe destacar que la calidad percibida se sitúa en un nivel competitivo, con materiales bien resueltos y un ensamblaje cuidado.

La amplitud interior es otro de sus argumentos, con un espacio bien aprovechado tanto en las plazas delanteras como traseras. La sensación de confort se ve reforzada por una configuración pensada para el uso diario, donde la tecnología y la practicidad conviven sin fricciones.

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Rendimiento eléctrico y equilibrio dinámico

En el apartado técnico, el Leapmotor C10 incorpora un sistema de propulsión eléctrico que desarrolla 218 CV, una cifra que le permite ofrecer un rendimiento solvente en todo tipo de situaciones. La entrega de potencia es inmediata, como es habitual en este tipo de motorizaciones, lo que se traduce en una respuesta ágil especialmente en entornos urbanos y periurbanos.

La batería, integrada en la estructura del vehículo, permite homologar una autonomía de hasta 420 km bajo el ciclo WLTP. Esta cifra lo sitúa en una posición competitiva dentro de su categoría, facilitando un uso versátil que va más allá de los desplazamientos diarios.

Por otro lado, el comportamiento dinámico está orientado al confort, con una puesta a punto que prioriza la suavidad de marcha y la estabilidad. La suspensión absorbe correctamente las irregularidades del terreno, mientras que la dirección mantiene un nivel de precisión adecuado para un uso equilibrado entre ciudad y carretera.

Por todo ello, el Leapmotor C10 se presenta como un modelo coherente con las nuevas demandas del mercado, combinando autonomía, diseño y tecnología en un producto sólido dentro del creciente segmento de los SUV eléctricos.