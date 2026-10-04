Lexus ES 2026: así es la nueva gama híbrida y eléctrica

Lexus amplía su apuesta multitecnológica con la octava generación del ES

Lexus conquista con una imagen que lleva su elegancia japonesa a una nueva generación

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Lexus amplía su apuesta multitecnológica con la octava generación del ES, una berlina de lujo que combina motores híbridos y eléctricos con un diseño más elegante y minimalista. La gama española queda estructurada en tres acabados: Signature, Exclusive y Omotenashi+, todos con un amplio equipamiento de serie.

Disponible desde 61.500 euros, el nuevo ES busca reforzar su posición entre las berlinas premium mediante una combinación de confort, tecnología, eficiencia y sofisticación.

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La gama contempla el ES 300h híbrido y dos alternativas eléctricas: ES 350e FWD, con tracción delantera, y ES 500e AWD, con tracción total. Cada una se ofrece con diferentes niveles de equipamiento, aunque todas comparten una elevada dotación tecnológica y de seguridad.

Tres versiones para distintas formas de electrificación

El ES 300h incorpora la sexta generación de la tecnología híbrida de Lexus. Combina un motor de gasolina de cuatro cilindros y 2,5 litros con una nueva transmisión y una batería de iones de litio más ligera y compacta.

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El ES 300h está disponible con los acabados Signature, Exclusive. Desde el primero incorpora pantalla multimedia de 14 pulgadas, Lexus Digital Cockpit de 12,3 pulgadas y asientos delanteros calefactados y ventilados.

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El Exclusive añade elementos como Digital Key, asistencia al aparcamiento con visión 360 grados, espejo retrovisor interior digital y equipo de sonido premium Mark Levinson con 17 altavoces.

Las versiones eléctricas ES 350e FWD y ES 500e AWD se comercializan con los acabados Signature y Omotenashi+. Esta última configuración eleva el nivel de confort y tecnología con soluciones especialmente orientadas a los ocupantes.

Entre ellas figuran la suspensión variable adaptativa AVS, los faros MultiLED de alta resolución con iluminación adaptativa y un paquete de confort trasero. Este incluye asiento otomano para la plaza posterior derecha y asiento del acompañante abatible.

Tecnología y seguridad como protagonistas

El confort trasero alcanza una dimensión especialmente sofisticada gracias a cinco programas de masaje.

Toda la gama incorpora de serie el Lexus Safety System+ 4.0, evolución de los sistemas de seguridad activa de la marca. Amplía las capacidades de detección y asistencia para cubrir un abanico más amplio de situaciones potencialmente peligrosas.

Entre sus funciones se encuentran el sistema de detección de ángulo muerto, la asistencia de salida segura y la alerta de tráfico cruzado delantero y trasero.

En España, el ES 300h Signature FWD parte de 61.500 euros, mientras que la versión AWD eleva la tarifa hasta 64.500 euros. El ES 300h Exclusive AWD se sitúa en 69.500 euros.

En la gama eléctrica, el ES 350e Signature Efficiency FWD cuesta 61.500 euros y el Signature FWD, 63.100 euros. El ES 350e Omotenashi+ FWD alcanza los 78.500 euros, mientras el ES 500e Signature AWD parte de 66.100 euros.

La pintura metalizada está incluida en el precio. Para los colores especiales Azul Egeo y Copper Petra se establece un suplemento de 750 euros.