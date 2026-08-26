Coches y Motos 26 AGO 2026 - 12:03h.

204 CV y hasta 625 km de autonomía

Uno de los modelos más bonitos de Kia desaparece

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El Toyota Corolla se ha convertido en una referencia para quienes buscan un coche sensato. Kia pretende entrar en esa conversación con una fórmula diferente. El EV4 prescinde de la gasolina y apuesta por una carrocería baja, espacio y hasta 625 kilómetros de autonomía. Es una berlina eléctrica pensada para viajar.

Su longitud de 4,43 metros facilita la convivencia sin sacrificar habitabilidad. La batalla alcanza 2,82 metros, una cifra generosa para este tamaño. También mide 1,86 metros de ancho y 1,49 de alto. El maletero ofrece 435 litros, suficiente para equipaje familiar y claramente más práctico que muchos eléctricos compactos.

Compacto eléctrico de categoría premium a precio de casi low cost

El Kia EV4 aparece anunciado desde 24.040 euros. Esta cifra lo convierte en una alternativa llamativa frente al Nissan Leaf, el Peugeot e-308 y el Volkswagen ID.3. La promoción deberá revisarse con atención, pero sitúa al modelo por debajo de numerosos compactos con motores híbridos.

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La versión de acceso utiliza una batería de 58 kWh. Su motor entrega 204 CV y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos. La velocidad máxima queda limitada a 170 km/h. Kia homologa 440 kilómetros WLTP, una autonomía suficiente para cubrir la semana sin recargar diariamente.

Quien viaje con frecuencia puede elegir la batería de 81 kWh. Mantiene la misma potencia, pero amplía el alcance hasta 625 kilómetros WLTP. Esta versión comienza en 29.310 euros. El incremento parece razonable por la autonomía añadida y reduce uno de los inconvenientes asociados a los coches eléctricos.

El equipamiento está a la altura

El acabado Air no transmite sensación básica. Incluye dos pantallas de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect, climatizador bizona y compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. También incorpora faros LED, llantas de 17 pulgadas, llave inteligente, sensores delanteros y traseros y cámara de aparcamiento.

La seguridad completa una oferta equilibrada. El EV4 incorpora control de crucero adaptativo con Stop&Go y frenada automática en intersecciones con detección de peatones. Los acabados superiores añaden ángulo muerto, cámaras de 360 grados y estacionamiento remoto.