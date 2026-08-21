Kia trae a España el SUV que ha enamorado a medio mundo

Coches y Motos 21 AGO 2026 - 01:32h.

El Seltos amplía la gama de SUV de la marca coreana en nuestro mercado

Kia lanza un eléctrico tan bueno, pero tan competitivo, que ni BMW ni Mercedes pueden igualarlo

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Kia continúa reforzando su presencia en uno de los segmentos más importantes del mercado español. La marca coreana incorpora a su catálogo el Seltos, un SUV que ya cuenta con una importante trayectoria internacional y que ahora busca repetir su éxito en nuestro país. Un modelo que llega dispuesto a situarse como una alternativa a algunos de los todocaminos más conocidos.

El Kia Seltos se coloca dentro de la gama como una propuesta más compacta que el Sportage, pero sin renunciar a un buen espacio interior. Su receta combina un diseño robusto, mucho equipamiento y una mecánica de gasolina especialmente potente para su categoría.

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Un SUV con 180 CV y más de 500 litros de maletero

Uno de los principales argumentos del Kia Seltos está bajo el capó. La versión de gasolina equipa un motor 1.6 T-GDi turboalimentado de cuatro cilindros que desarrolla 180 CV y entrega 265 Nm de par máximo.

Una cifra considerable para un SUV de este tamaño y que permite afrontar con solvencia tanto los desplazamientos urbanos como los viajes por carretera. Asociado a una transmisión manual de seis velocidades, envía la potencia al eje delantero.

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Sus prestaciones reflejan esa potencia. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 9,2 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h. El consumo homologado ronda los 6,8 litros cada 100 kilómetros.

Pero uno de los datos más interesantes aparece al abrir el portón trasero. El Seltos ofrece nada menos que 536 litros de maletero, una capacidad excelente que refuerza considerablemente sus posibilidades como coche familiar.

Mucho equipamiento desde el acabado Drive

Kia tampoco ha querido quedarse corta en equipamiento. El acabado Drive se presenta como una de las alternativas más equilibradas de la gama y ofrece una dotación considerable.

En el exterior puede incorporar llantas de aleación de 18 pulgadas, faros LED, barras de techo, cristales posteriores oscurecidos y portón trasero eléctrico.

La tecnología tiene todavía más protagonismo dentro. Destaca la presencia de dos pantallas de 12,3 pulgadas destinadas a la instrumentación digital y al sistema multimedia. También cuenta con navegación, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático bizona y cargador inalámbrico para teléfonos móviles.

A ello se añaden diferentes asistentes de seguridad, sensores de aparcamiento delanteros y traseros y sistemas de ayuda a la conducción.

Una oferta para conquistar el mercado español

El precio será otro elemento importante para determinar el éxito del Kia Seltos en España. La versión Drive con el motor 1.6 T-GDi de 180 CV tiene una tarifa oficial que supera los 34.000 euros.

Sin embargo, las promociones disponibles permiten reducir esta cantidad y situar su precio alrededor de los 32.500 euros, dependiendo de las condiciones aplicadas.

No es una alternativa low cost, pero tampoco pretende serlo. Su principal baza consiste en ofrecer una combinación muy completa de potencia, espacio y equipamiento.

Con 180 CV, un enorme maletero de 536 litros y una dotación tecnológica generosa, el Kia Seltos tiene argumentos para hacerse un hueco entre los SUV familiares.

Después de convertirse en un modelo importante para Kia en numerosos mercados internacionales, el Seltos aterriza en España dispuesto a demostrar por qué ha conseguido convencer a tantos compradores.