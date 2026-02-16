El nuevo Kia es, sin lugar a duda, el más atractivo de la historia

Coches y Motos 16 FEB 2026 - 04:46h.

El gran estreno de Kia en Europa está a punto de llegar

El 2026 es el año del nuevo Kia Seltos. Un SUV con el que la marca surcoreana dará un golpe sobre la mesa en Europa. La marca coreana prepara una ofensiva clara. Más diseño, más tecnología y más ambición. Este SUV compacto será la demostración de hasta dónde ha evolucionado la firma en los últimos años.

La segunda generación apostará por una estética mucho más audaz y sofisticada. Frontal poderoso. Nueva firma lumínica LED. Líneas tensas y musculosas. Será un coche con presencia. Muchos ya anticipan que será el Kia más atractivo jamás producido. Un modelo que mirará de tú a tú a las referencias del segmento.

La alternativa al Kia Stonic para quienes quieren algo más

Por tamaño, se ubicará en el competitivo C-SUV. Con 4.430 mm de longitud, 1.830 mm de anchura y una batalla de 2.690 mm. Se sitúa por debajo del Niro y por encima del Stonic. Y ofrecerá un equilibrio ideal entre maniobrabilidad urbana y espacio interior. El maletero alcanzará 536 litros, cifra que lo convierte en una opción muy práctica para familias.

Competirá con el Nissan Qashqai, el Toyota C-HR o el Skoda Karoq. Pero llegará con identidad propia. Diseño diferencial. Tecnología avanzada. Versatilidad real. Y en ese escenario próximo, todo apunta a que será, sin discusión, el Kia más atractivo de la historia.

Habrá versión híbrida con tracción total

El interior será uno de sus grandes argumentos. Más digital. Más conectado. Pantallas panorámicas. Materiales de mayor calidad. Cinco plazas cómodas. Espacio real para adultos en las plazas traseras. Un ambiente moderno que reforzará su posicionamiento global.

La electrificación marcará su hoja de ruta. El Seltos Híbrido combinará eficiencia y prestaciones. Contará con tracción total eléctrica (e-AWD) y tecnología V2L, capaz de suministrar energía a dispositivos externos. Además, mantendrá versiones de gasolina con opción de tracción delantera o total.

No renunciará a su espíritu aventurero. Podrá ofrecer capacidad de remolque de hasta 1.300 kg en determinadas versiones. Seguridad reforzada. Amplio paquete de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor. Control de crucero adaptativo. Asistente de carril. Frenada automática inteligente.