El Atlético de Madrid se lanza a por el fichaje de Nicolas Jackson y Mateu Alemany ya está en Londres

El director deportivo se reúne con el Chelsea para cerrar la cesión del delantero

Fichaje sorpresa en el Atlético: llega cedido desde el Mallorca

Compartir







Nicolas Jackson es el elegido. El Atlético de Madrid lleva varias semanas perfilando el mercado y valorando distintas alternativas para completar una delantera que, a día de hoy, anda bastante corta de efectivos, condicionada además por la compleja situación de Julián Álvarez y la lesión de Alexander Sorloth. Son varios los nombres que han sido relacionados con el club rojiblanco, pero la apuesta definitiva de Mateu Alemany parece apuntar al Chelsea FC.

Según informa el diario Marca, Mateu Alemany ha viajado a Londres para reunirse con el Chelsea y tratar de cerrar la llegada de Nicolas Jackson al Atlético. Una llegada que, de concretarse, se produciría en forma de cesión, pues no entra en los planes de Xabi Alonso de cara al próximo curso.

Alemany viajó este mismo jueves por la mañana a la capital británica para intentar acelerar la operación. A estas horas, Jackson es la principal opción del Atlético para reforzar la delantera, pero su aterrizaje en el Metropolitano todavía no está ni mucho menos cerrado, pues hay clubes como el Aston Villa que también están detrás de su fichaje.

Quién es Nicolas Jackson, el gran objetivo del Atlético de Madrid

El delantero senegalés conoce perfectamente LaLiga española, ya que se crio en las categorías inferiores del Villarreal CF y jugó un año cedido en el Mirandés. En 2022 dio el salto al primer equipo groguet, con el que llegó a disputar 48 partidos en los que anotó 13 goles y repartió seis asistencias. Pese a que sus números anotadores nunca fueron sido sobresalientes, el Chelsea se lo llevó en verano de 2023 a cambio de 37 millones de euros.

Sus cifras en Londres mejoraron ligeramente, anotando 30 goles y repartiendo 12 asistencias en 81 partidos con los blues, pero nunca ha terminado de asentarse en Stamford Bridge. El pasado verano se marchó cedido a un coloso europeo como el Bayern, donde disputó 34 encuentros y anotó 13 goles. Ahora, ha regresado a un Chelsea con el que tiene contrato nada menos que hasta 2033, pero todo invita a pensar en que volverá a salir cedido. Su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 40 millones de euros.