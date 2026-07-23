Kia tiene un nuevo SUV muy bonito que se posiciona entre el Niro y el Sportage

Coches y Motos 23 JUL 2026 - 09:24h.

Kia amplía la familia en Europa con un SUV que ya huele a éxito

No es un SUV, pero este Kia es perfecto para las familias

Compartir







Kia amplía su gama europea con un modelo completamente nuevo. Se llama Kia Seltos y llega para ocupar el espacio existente entre el Niro y el Sportage. No pretende sustituir a ninguno de ellos. Busca atraer a quienes necesitan más amplitud que en el primero, pero consideran demasiado grande o costoso el segundo.

El Seltos también entra en una de las categorías más disputadas del mercado. Sus principales rivales serán el Renault Austral y el Nissan Qashqai. Frente a ellos apuesta por un diseño moderno, una imagen robusta y una dotación tecnológica generosa. Su aspecto combina detalles elegantes con algunos rasgos propios de un todocamino.

El Seltos es el último Kia en sumarse a la familia en Europa

Con 4,43 metros de longitud, queda perfectamente situado entre sus dos hermanos de gama. La batalla de 2,69 metros permite aprovechar correctamente el espacio interior. El maletero ofrece nada menos que 536 litros, una capacidad excelente para su tamaño. Abatiendo la segunda fila, el volumen aumenta hasta los 1.511 litros.

PUEDE INTERESARTE Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

Kia anuncia un precio de partida de 27.270 euros. Es una cifra atractiva para un SUV amplio, potente y bien equipado. También permite mantener una distancia razonable respecto al Sportage. La conocida garantía de siete años de la marca coreana añade tranquilidad y puede convertirse en otro argumento importante frente a sus competidores.

Así es el Seltos más económico

La versión indicada desarrolla 180 CV y entrega 265 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos y alcanza los 200 km/h. Su consumo combinado se sitúa en 6,8 litros cada 100 kilómetros. No es especialmente bajo, aunque las prestaciones resultan suficientes para circular con soltura.

La gama se divide en cuatro acabados: Concept, Drive, GT-Line y X-Line. El primero ya incluye faros LED, climatizador automático bizona y acceso sin llave. También incorpora retrovisores eléctricos calefactables, barras de techo y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. Por tanto, no llega como una versión básica excesivamente simplificada.

La tecnología tiene un papel protagonista. El sistema multimedia utiliza una pantalla curvada de 12,3 pulgadas con Kia Connect, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Añade un monitor de ángulo muerto integrado en el cuadro y numerosas ayudas de seguridad.