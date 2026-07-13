La alternativa al Renault Austral que está llamando la atención de los compradores

Coches y Motos 13 JUL 2026 - 10:32h.

Un tapado entre los deportivos premium a tener muy en cuenta

Renault convierte el Twingo en un Dacia

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Durante mucho tiempo, quienes buscaban un SUV familiar equilibrado terminaban mirando casi siempre las mismas opciones. Sin embargo, eso está cambiando. El Cupra Terramar ha irrumpido con fuerza y se está convirtiendo en uno de esos modelos que aparecen cada vez más en las listas de candidatos. No solo por su diseño. También por el conjunto que ofrece.

Uno de sus grandes atractivos es que consigue mezclar dos mundos. Tiene una imagen claramente deportiva, con mucha personalidad, pero al mismo tiempo ofrece el espacio y la comodidad que se esperan de un vehículo pensado para el uso diario. Su maletero de 642 litros confirma que también está preparado para viajar en familia sin renunciar al equipaje.

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Así es el Cupra Terramar más económico

La versión de acceso apuesta por una fórmula muy demandada. Un motor 1.5 turbo de 150 CV, asistido por un sistema microhíbrido, asociado a un cambio automático DSG. Gracias a esta tecnología consigue la etiqueta ECO, consume alrededor de 6,2 l/100 km y ofrece un funcionamiento suave tanto en ciudad como en carretera.

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Más allá de las cifras, el Terramar convence por sensaciones. La dirección transmite precisión, la suspensión encuentra un buen equilibrio entre confort y firmeza y el aislamiento del habitáculo está muy logrado. Son aspectos que muchos compradores valoran incluso más que unas décimas de aceleración o unos pocos caballos extra.

Equipamiento muy deportivo

Otro argumento importante es el equipamiento. Desde el acabado básico incorpora faros LED, cuadro digital, sistema multimedia de última generación, acceso sin llave, sensores de aparcamiento, asistentes de conducción y asientos deportivos. Es decir, prácticamente todo lo que hoy espera un conductor en un SUV de este nivel.

El precio tampoco pasa desapercibido. La gama arranca en 45.456,44 euros al contado o 44.606,44 euros financiado, con una campaña que contempla cuotas de 260 euros al mes. No es un modelo barato, pero sí competitivo dentro de un segmento donde las tarifas no dejan de crecer.