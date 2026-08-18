Kia lanza un eléctrico tan bueno, pero tan competitivo, que ni BMW ni Mercedes pueden igualarlo

Coches y Motos 18 AGO 2026 - 13:16h.

No es extraño que actualmente sea el eléctrico de Kia más vendido

El nuevo Kia es, para muchos, el más bonito de la marca

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BMW y Mercedes saben construir eléctricos sofisticados, pero sus precios suelen alejarse del comprador medio. El Kia EV3 ataca justamente ese punto débil. Ofrece una autonomía elevada, un interior tecnológico y espacio familiar por mucho menos dinero. No presume de emblema premium. Tampoco parece necesitarlo para resultar realmente convincente y competir sin complejos.

Mide 4,30 metros de largo, una cifra perfecta para moverse por ciudad. Su batalla de 2,68 metros permite aprovechar mejor el habitáculo. Además, el maletero ofrece 460 litros y alcanza 1.251 litros con los asientos abatidos. Cabe equipaje de sobra sin tener que hacer malabares. El Opel Mokka-e, Peugeot e-2008 y Citroën ë-C3 Aircross son sus rivales directos.

Lidera las ventas de coches eléctricos en Kia

La gama contempla los acabados Air, Earth, Earth Pack Comfort y GT-Line. El primero ya incorpora llantas de 17 pulgadas, climatizador automático bizona y acceso mediante llave inteligente. También incluye faros LED, cámara trasera y sensores delanteros y posteriores. No obliga a subir varios escalones para conseguir lo esencial.

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La tecnología tampoco llega con cuentagotas. El salpicadero combina navegador Kia Connect con pantalla de 12,3 pulgadas y una instrumentación digital del mismo tamaño. Android Auto y Apple CarPlay funcionan sin cables. En seguridad aparecen control de crucero adaptativo con Stop&Go y frenada automática ante vehículos, peatones y ciclistas.

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Una versión mecánica potente, eficiente y eficaz

Todas las versiones utilizan un motor delantero de 204 CV y 283 Nm. La respuesta es suficiente para desenvolverse con soltura. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza 170 km/h. No busca convertirse en un deportivo, pero tiene energía para adelantamientos, incorporaciones y viajes con carga.

Kia permite elegir entre dos baterías. La primera dispone de 58 kWh y ofrece hasta 436 kilómetros de autonomía. La segunda aumenta la capacidad hasta 81 kWh y alcanza 605 kilómetros. Esta alternativa de largo alcance parte de 33.180 euros y reduce considerablemente la preocupación por encontrar cargadores. Su precio sobre catálogo: 36.188 euros. Sin embargo, Kia lo anuncia ahora desde 24.530 euros.