KIA tiene un SUV que pone contra las cuerdas al Nissan Qashqai y ni Toyota puede igualar

Coches y Motos 11 AGO 2026 - 04:28h.

El Sportage HEV es una de las opciones más recomendables de su segmento

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

Compartir







El Kia Sportage se ha convertido por méritos propios en uno de los SUV compactos más interesantes del mercado. La marca coreana ha conseguido reunir en un mismo modelo prácticamente todo lo que busca actualmente un comprador: espacio, tecnología, motores electrificados, un consumo razonable y un equipamiento muy completo. Una combinación que le permite plantar cara al Nissan Qashqai y competir incluso con algunas de las alternativas híbridas más reconocidas de Toyota.

El Sportage pertenece al segmento C-SUV y, con aproximadamente 4,5 metros de longitud, ofrece unas dimensiones especialmente interesantes para un uso familiar. Es suficientemente manejable para el día a día, pero al mismo tiempo dispone del espacio necesario para convertirse en el único coche de una familia.

PUEDE INTERESARTE Kia convierte el EV3 en una furgoneta

El diseño es otro de sus grandes argumentos. Kia ha abandonado definitivamente la imagen conservadora de sus antiguos modelos para apostar por un frontal muy personal, con una gran parrilla y una característica firma luminosa LED. El resultado es un SUV moderno y fácilmente reconocible que consigue diferenciarse de propuestas más convencionales como el Nissan Qashqai.

Un híbrido de 239 CV con etiqueta ECO

Una de las versiones más interesantes del Kia Sportage es precisamente la híbrida autorrecargable. Su sistema combina un motor de gasolina 1.6 T-GDi con un propulsor eléctrico para alcanzar una potencia conjunta de 239 CV.

PUEDE INTERESARTE Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

Se trata de una cifra especialmente elevada para un SUV familiar y permite disfrutar de unas prestaciones muy solventes tanto en ciudad como en carretera. Los adelantamientos y las incorporaciones se realizan con facilidad, incluso cuando el vehículo viaja cargado con pasajeros y equipaje.

Pese a su potencia, el consumo puede mantenerse alrededor de los 5,5-6 litros cada 100 kilómetros, dependiendo de la versión y las condiciones de utilización. Es una cifra muy competitiva teniendo en cuenta que hablamos de un C-SUV amplio y con casi 240 CV.

Además, su sistema híbrido autorrecargable permite obtener la etiqueta ECO de la DGT sin necesidad de conectar el coche a un enchufe. Una característica especialmente interesante para quienes quieren reducir el consumo sin cambiar sus hábitos.

Mucho espacio y un equipamiento difícil de igualar

La practicidad es otra de las grandes virtudes del Sportage. Las plazas traseras ofrecen un generoso espacio para las piernas y permiten viajar cómodamente durante trayectos largos. El maletero puede alcanzar los 587 litros en determinadas configuraciones, situándose entre los mejores de su categoría.

El interior también refleja el enorme salto adelante experimentado por Kia. El salpicadero puede incorporar dos pantallas de 12,3 pulgadas integradas bajo una misma superficie curva, ofreciendo una presentación tecnológica que parece propia de vehículos considerablemente más caros.

Dependiendo del acabado, el equipamiento incluye climatizador automático, asientos calefactados y ventilados, volante calefactable, techo panorámico, cámaras de visión de 360 grados, portón trasero eléctrico y cargador inalámbrico para smartphones.

A ello se suma una completa dotación de seguridad con control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril, detector de ángulo muerto, frenada automática de emergencia y diferentes sistemas de asistencia al aparcamiento.

Kia añade además su conocida garantía de siete años, uno de los grandes argumentos frente a muchos competidores.

Con 239 CV, etiqueta ECO, un consumo contenido, hasta 587 litros de maletero y una dotación tecnológica sobresaliente, el Kia Sportage híbrido demuestra por qué se ha convertido en uno de los SUV más competitivos del momento. Frente al Nissan Qashqai ofrece una combinación difícil de superar de potencia, espacio y equipamiento, mientras que ante las alternativas híbridas de Toyota juega una carta fundamental: ofrecer muchísimo coche por un precio muy competitivo.