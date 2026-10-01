Coches y Motos 01 OCT 2026 - 14:31h.

El EX30 tiene alma de premium pero con un precio comedido

Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

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El Volvo EX30 concentra 272 CV, propulsión trasera y una completa integración de Google dentro de una carrocería de poco más de 4,2 metros. La promoción española parte de 27.950 euros financiando e incluye la instalación de un cargador doméstico. Por esa cantidad, MINI y Audi tienen muy difícil reunir potencia, dotación y una autonomía preparada para salir de la ciudad.

La tarifa exige cumplir las condiciones de Volvo Car Financial Services y corresponde a una configuración concreta. Aun con esa cautela, el EX30 entra en una zona de precio ocupada por eléctricos generalistas menos potentes. Su ventaja no depende únicamente del logotipo ni de una rebaja llamativa: ofrece una plataforma moderna y prestaciones que normalmente cuestan bastante más.

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Un coche pequeño con respuesta de categoría superior

La versión de un solo motor desarrolla 200 kW, equivalentes a 272 CV, y transmite la fuerza al eje posterior. La entrega es inmediata, pero Volvo ha buscado una respuesta progresiva para que el coche no resulte incómodo en tráfico. Adelantar o incorporarse a una vía rápida requiere muy poco espacio.

Por encima aparece el Twin Motor Performance, con tracción total y 315 kW —428 CV—. Sus aceleraciones pertenecen al territorio de deportivos mucho más caros, aunque la configuración de un motor resulta más equilibrada para el uso habitual. También consume menos y ofrece mayor autonomía.

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Según batería y versión, el alcance homologado llega aproximadamente a 450 kilómetros, con cifras algo superiores en determinadas configuraciones y años de modelo. La carga rápida puede llevar la batería del 10 al 80 % en alrededor de 27 minutos bajo las condiciones adecuadas. Ya no es únicamente un eléctrico para recorridos metropolitanos.

Google ocupa el centro de una cabina muy despejada

El interior elimina la instrumentación tradicional y coloca casi toda la información en una pantalla vertical central. Google Maps, el asistente de voz y las aplicaciones integradas permiten planificar rutas y localizar cargadores sin depender constantemente del móvil. La idea requiere cierta adaptación, pero reduce botones y libera mucho espacio visual.

Volvo también ha trasladado los mandos de los elevalunas y varios controles al centro para simplificar las puertas. Los materiales reciclados cambian según la tapicería y aportan texturas poco habituales. No busca imitar madera o metal caro; prefiere dar una apariencia particular a elementos fabricados con residuos textiles y plásticos recuperados.

La seguridad incluye frenada automática, vigilancia del entorno y sistemas capaces de alertar ante bicicletas cuando se abre una puerta. Una barra de sonido situada bajo el parabrisas sustituye a varios altavoces independientes y deja huecos más grandes en las puertas.

El tamaño también juega a su favor frente a rivales premium que han crecido generación tras generación. El EX30 se aparca con facilidad, ofrece una posición elevada y conserva cinco puertas, pero no obliga a conducir un coche ancho por calles estrechas. Su maletero cubre el equipaje cotidiano y añade un pequeño compartimento delantero para los cables. Es una forma inteligente de utilizar cada centímetro.

Un precio capaz de alterar la comparación

MINI puede ofrecer una conducción muy personal y Audi unos acabados más tradicionales, pero igualar 272 CV y este equipamiento eleva rápidamente la factura. El Volvo añade además el wallbox dentro de su campaña, reduciendo uno de los gastos iniciales de estrenar un eléctrico.

El EX30 hace sombra a sus rivales porque reúne atributos que suelen venderse por separado. Es compacto, rápido, tecnológico y suficientemente autónomo para viajar. Su promoción debe leerse con cuidado, pero incluso después de revisar las condiciones cuesta encontrar un SUV premium eléctrico que entregue tanto por una cantidad parecida.