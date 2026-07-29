Volvo se carga el EX40

Coches y Motos 29 JUL 2026 - 14:15h.

Volvo ya trabaja en un nuevo eléctrico

Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

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Volvo continúa avanzando en la renovación de su gama eléctrica y uno de sus modelos más conocidos parece tener los días contados. El fabricante sueco prepara el relevo del actual EX40, un SUV que ha sido clave en la estrategia de electrificación de la marca y que dará paso a un modelo completamente nuevo. Todo apunta a que su sustituto adoptará la denominación EX50, siguiendo la nueva nomenclatura de Volvo para sus vehículos eléctricos.

Lejos de tratarse de un simple restyling, el futuro modelo será un desarrollo completamente nuevo. Volvo quiere aprovechar la evolución de la tecnología eléctrica para lanzar un SUV más eficiente, con mayor autonomía, tiempos de recarga más rápidos y un nivel tecnológico muy superior al del EX40 actual.

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El Volvo EX40, conocido anteriormente como XC40 Recharge antes del cambio de nombre de la gama eléctrica, ha sido uno de los modelos más exitosos de la marca en los últimos años. Sin embargo, el avance del mercado y la llegada de nuevos competidores han acelerado los planes de renovación de la firma sueca.

Una nueva generación con más autonomía y una plataforma de última generación

Uno de los cambios más importantes llegará bajo la carrocería. El futuro EX50 utilizará la nueva plataforma SPA3, una arquitectura diseñada específicamente para vehículos eléctricos que servirá de base para buena parte de los próximos lanzamientos de Volvo.

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Esta nueva plataforma permitirá incorporar una arquitectura eléctrica de 800 voltios, una tecnología cada vez más presente en los modelos premium. Gracias a ella será posible reducir considerablemente los tiempos de carga en estaciones de alta potencia, además de mejorar la eficiencia energética y ofrecer autonomías claramente superiores a las actuales.

También se esperan baterías de nueva generación con una mayor densidad energética, lo que permitirá recorrer más kilómetros con una sola carga sin aumentar el tamaño ni el peso del conjunto. Todo ello contribuirá a que el futuro SUV pueda competir en igualdad de condiciones con los principales rivales premium del mercado.

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El apartado tecnológico será otro de los grandes protagonistas. Volvo continuará apostando por vehículos definidos por software, capaces de recibir actualizaciones remotas que mejoren funciones y añadan nuevas prestaciones con el paso del tiempo. Los asistentes de conducción también evolucionarán gracias a nuevos sensores y sistemas electrónicos más avanzados.

En cuanto al diseño, el futuro EX50 seguirá la línea marcada por modelos como el EX90. Se espera un aspecto más moderno, con superficies limpias, una aerodinámica mucho más trabajada y una firma luminosa renovada que mantendrá la identidad visual característica de la marca.

Volvo mira al futuro con una gama completamente electrificada

La llegada del EX50 forma parte de un plan mucho más ambicioso. Volvo pretende renovar progresivamente toda su gama eléctrica utilizando plataformas comunes que permitan reducir costes y acelerar el desarrollo de nuevos modelos.

Además de mejorar la eficiencia industrial, esta estrategia permitirá ofrecer vehículos más competitivos frente a fabricantes europeos, estadounidenses y, especialmente, frente a las marcas chinas, que están ganando protagonismo en el mercado de los coches eléctricos.

Aunque el EX40 continuará comercializándose durante un tiempo, el protagonismo irá desplazándose poco a poco hacia su sucesor. El nuevo modelo ofrecerá una propuesta mucho más moderna tanto desde el punto de vista tecnológico como en términos de prestaciones y autonomía.

Con esta renovación, Volvo busca mantener su posición como una de las referencias del segmento premium eléctrico. El futuro EX50 no solo sustituirá al EX40, sino que representará un importante salto generacional que marcará el rumbo de la marca durante la próxima década. Más autonomía, cargas más rápidas, un diseño actualizado y una plataforma de última generación serán las claves de un SUV llamado a convertirse en una pieza fundamental dentro de la nueva estrategia eléctrica de Volvo.